Le nom de Bruno Guimarães, un temps associé au Paris Saint-Germain pour le mercato hivernal, a refait surface dans l’actualité parisienne. En effet, le Brésilien est en ce moment même dans la ville lumière pour des jours de repos, de quoi enflammer les supporters parisiens qui croient encore dur comme fer à un transfert dans le club de la capitale.

Cela fait quelques jours déjà que la piste Bruno Guimarães s’est estompée et pourtant, l’actualité parisienne parle encore du milieu de terrain brésilien. En quête active d’un recrutement au milieu dans ce mercato hivernal, le Paris Saint-Germain avait pour un temps pisté l’ancien Lyonnais, désormais joueur de Newcastle, Bruno Guimarães. Cependant, la faisabilité du dossier s’est avérée assez compliquée, compte tenu du statut de l’international brésilien chez les Magpies, mais aussi de son prix, avoisinant les 115 millions d’euros. Malgré une clause libératoire payable en plusieurs fois, la prix demeurait assez élevé, notamment avec le flair-play financier que Paris doit respecter après un mercato d’été très riche. La piste s’était donc essoufflée, comme l’avait révélé Marcelo Bechler la semaine passée.

❗️Bruno Guimarães se trouve actuellement à Paris 📍



➡️Il profite de quelques jours de repos avec sa famille.

Le milieu n’est pas là pour transfert au PSG 🔴🔵 pic.twitter.com/FuijNOgLmT — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 15, 2024

Bien que les espoirs d’un recrutement de la pépite brésilienne, passeur décisif lors de la rencontre entre Newcastle et Manchester City (2-3) samedi dernier, se soient confrontés à la réalité financière du dossier, il n’en fallait que très peu pour raviver la flamme des supporters parisiens. En effet, en début d’après-midi, le joueur aurait été aperçu à Gare du Nord, station reliant Paris à Londres via l’Eurostar, dans le Nord–est de la capitale, et la Guimarães Mania ne pouvait qu’enflammer les réseaux sociaux et notamment X (anciennement Twitter). Le Brésilien serait donc de passage dans la ville lumière, mais cela s’apparenterait davantage à de simples vacances plutôt qu’à une signature dans le club de la capitale. Après une multiplication de tweets, remplis d’espoir, le journaliste spécialiste du mercato, Fabrice Hawkins, vient tempérer les ardeurs des supporters Rouge et Bleu. Le journaliste de RMC Sport explique que le joueur est, bel et bien, simplement en vacances afin de prendre du repos avec sa famille et en aucun cas pour un transfert au PSG.

JE VIENS DE CROISER BRUNO GUIMARAES À LA GARE DU NORD SA MÈRE !!!!!!!!! Il était dans le même eurostar que moi — Neymarinho 🇧🇷 #Kylianhateaccount (@laracailledupsg) January 15, 2024

Après une rencontre perdue, forte en rebondissements, face aux Citizens samedi dernier, le numéro 39 des Magpies profite donc d’une période de repos, d’environ deux semaines, avant la reprise de la compétition en Angleterre, et un déplacement sur la pelouse de Fulham pour le compte du 4e tour de la FA Cup, le 27 janvier prochain.