Quand The Sun se demande comment le PSG pourrait intégrer Pogba, Ronaldo, Ramos…

On le constate, le PSG marque actuellement les esprits dans tous les pays avec son mercato et les rumeurs qui l’accompagnent. En Angleterre, The Sun tente de construire un onze-type incluant Gini Wijnaldum, Gigio Donnarumma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos mais également Paul Pogba et Cristiano Ronaldo ! Le résultat (ci-dessous) n’est pas concluant avec Keylor Navas, Marquinhos, Marco Verratti et d’autres cadres qui disparaissent. Layvin Kurzawa est lui dans ce onze-type du PSG 2021/2022 pensé par le journal anglais. Bref, ce montage du tabloïd ne mène pas sportivement à grand chose, mais il permet de mesurer l’impact du PSG aujourd’hui.