Le PSG prêt à inclure Sarabia pour Correa (Il Messaggero)

La presse italienne n’en démord pas avec la piste Joaquin Correa au PSG. Cette fois-ci, c’est Il Messaggero qui dévoile de nouvelle perspective dans ce dossier. Selon ce dernier, les Rouge & Bleu seraient prêts à proposer entre 10 et 12 millions d’euros à la Lazio plus Pablo Sarabia. Mais Le club romain préférerait entre 15 et 18 millions d’euros en plus de l’international espagnol, qui est apprécié à Rome. Le PSG n’est pas seul dans ce dossier puisque Tottenham est aussi présent dans le dossier et préparerait une offre de 30 millions d’euros.