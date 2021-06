Cristiano Ronaldo (36 ans) restera t-il à la Juventus pour effectuer la dernière année de son contrat ? La réponse n’est pas évidente. Et puis, “il y a une piste chaude”, selon le Corriere dello Sport. Jorge Mendes, son agent, va rencontrer à Milan les dirigeants de la Juventus pour faire un point. En effet, si l’attaquant portugais est concentré sur le match contre la France demain avec l’idée d’atteindre les huitièmes de finale du Championnat d’Europe, son avenir reste à écrire. “Une grande partie, sinon la totalité, se décide entre Budapest et Milan, en passant par Paris”, écrit le média sportif italien. Car la tendance actuelle c’est : “Real Madrid froid, Manchester United tiède (actuellement concentré sur Jadon Sancho et qui n’a pas l’intention d’aller sur un salaire de 20M€/an), et le PSG plus chaud”. Surtout que c’est “sous l’ombre de la Tour Eiffel que l’agent a été signalé ces derniers jours… Du neuf en vue ?”