Fabio Quartararo admiratif envers Gianluigi Donnarumma

Mercredi dernier, le PSG et Nice se sont partagés les points lors de la 16e journée de Ligue 1. Fabio Quartararo, champion du monde de Moto GP cette année, avait donné le coup d’envoi de la rencontre. À cette occasion, le pilote français a eu le temps d’échanger avec Gianluigi Donnarumma, dans le cadre d’un entretien réalisé par Le Parisien. Dans celui-ci, Fabio Quartararo montre toute son admiration vis-à-vis du portier italien. Extraits choisis.

« Bon, entre Nice et Paris, je vais juste éviter de dire qui je supportais vraiment ce soir (rires). Toi (Donnarumma), il n’y a pas qu’en France qu’on te considère comme un phénomène, rétorque Quartararo. Ce que tu fais, à ton âge, c’est exceptionnel. Bon, on a le même âge toi et moi (rires). Mais si on se débrouille bien, on peut se maintenir longtemps au sommet. Mais combien de gens aimeraient être à ta place ? interroge Quartararo. Des millions ! Beaucoup moins aimeraient être à la mienne. Toi, tu es le plus fort au milieu de tous ceux-là. Quelque part, c’est plus facile de réussir dans mon sport que dans le tien. En revanche, on ressent la même pression : celle de devenir le meilleur et de tout gagner. »