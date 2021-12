Hier soir, le Paris Saint-Germain a été mis en difficulté par Lens au Stade Bollaert (1-1). Le jeu proposé par le club de la capitale ne progresse toujours pas et l’inquiétude monte vis-à-vis de cette équipe. L’entrée en jeu décisive de Kylian Mbappé en toute fin de match a montré que l’attaquant de 22 ans est presque indispensable au PSG. Dans l’émission Dimanche Soir Football de Prime Video, le natif de Bondy se confie auprès de Thierry Henry. Il revient sur son départ avorté, son influence dans le jeu parisien et le jeu très critiqué des Rouge et Bleu.

Le jeu critiqué du PSG

« Le match contre Manchester City ? Je ne pense pas qu’on n’avait pas la volonté de se replacer, c’était une configuration où on était esseulés dans notre camp et on a joué les coups à trois parce qu’on n’avait pas la maîtrise. On avait 70 m pour faire des contre-attaques, c’est sûr que parfois il y aura des moments où on ne sera pas là en défense. On a conscience qu’on doit faire plus. Quand tu as trois joueurs de ce niveau, on ne peut pas se cacher. On doit faire des choses qui font qu’on n’est pas décrochés du collectif. On doit y mettre du nôtre. »

Son influence au PSG

« Je suis le meilleur passeur du championnat, en Ligue des champions aussi. Ça prouve que je ne suis pas un égoïste qui ne pense qu’à marquer. Je peux encore faire mieux. Si je suis le patron du PSG ? Quand tu joues dans une équipe avec Neymar et Messi, t’autoproclamer patron, c’est osé. (…) Dire qui est le patron, on s’en fout un peu. Le but est de mettre les trois dans de bonnes conditions. Quand tu gagnes des choses importantds collectivement, tu réalises que ce sont elles qui te propulsent. A chaque fois que j’ai pensé pouvoir faire les choses tout seul, on n’a pas gagné.«

Son avenir

« Mon avenir ? Ce n’est pas facile. Quoi qu’il arrive, je vais jouer dans un grand club. Les gens me demandaient si je n’étais pas trop déçu… oui un peu au début, quand tu voulais partir, mais je n’étais pas en National. Je suis dans un club qui veut gagner la Ligue des champions. En plus je suis parisien, je suis super bien et je l’ai toujours dit, mais je voulais découvrir autre chose.«