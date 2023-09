Suite à des chants jugés comme homophobes lors de PSG / OM, le PSG, ainsi que quatre de ses joueurs, ont été convoqués devant la commission de discipline de la LFP.

Dimanche dernier, le PSG a offert un spectacle de haute envergure à ses supporters en écrasant l’OM sur le score cinglant de 4-0. Une rencontre, comptant pour la 6e journée de Ligue 1, qui a également alerté la commission de discipline de la Ligue de Football professionnelle (LFP). En effet, tout au long de la partie et après le coup de sifflet final, des chants, entonnés par les supporters rouge et bleu ainsi que certains joueurs parisiens, ont été jugés comme homophobes. C’est pour cela que le club de la capitale se voit être convoqué le jeudi 5 octobre prochain par l’instance hexagonale pour s’expliquer. Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Layvin Kurzawa et Achraf Hakimi sont, eux aussi, dans le même cas de figure.

À voir aussi : Nuno Mendes absent… jusqu’en 2024 !

🚨 La Commission de discipline de la LFP a convoqué, le jeudi 5 octobre prochain, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Layvin Kurzawa, Randal Kolo Muani et le PSG suite aux chants injurieux après PSG / OM 🧑‍⚖️ pic.twitter.com/D04Xqxw2lc — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 27, 2023

Le communiqué de la LFP de ce mercredi 27 septembre concernant le PSG

Saisie par les rapports du délégué du match et compte tenu de la nature des propos de certains supporters du Paris Saint-Germain et de certains de ses joueurs, la commission de discipline décide de convoquer le Paris Saint-Germain, ainsi que les joueurs Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Randal Kolo Muani et Layvin Kurzawa pour la prochaine séance de la commission de discipline qui se tiendra le jeudi 5 octobre à 18h00. »