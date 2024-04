Quelle équipe pour le PSG contre Clermont ?

Quatre jours avant de défier le FC Barcelone, le PSG reçoit Clermont. Luis Enrique devrait faire un turn-over lors de cette rencontre de Ligue 1.

Après avoir bien négocié le Classico puis la demi-finale de Coupe de France contre Rennes (1-0), le PSG voit le quart de finale aller de la Ligue des champions contre le FC Barcelone – au Parc des Princes – se rapprocher à grands pas. Avant ce choc, le PSG reçoit Clermont demain soir (21 heures, Canal Plus Foot, Canal Plus Sport 360) pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre contre la lanterne rouge du championnat, Luis Enrique devrait faire tourner son effectif afin de faire souffler quelques cadres dans la perspective du match contre le Barça.

Bradley Barcola espéré contre le Barça

Sorti après avoir reçu une béquille contre Rennes, Warren Zaïre-Emery a effectué un décrassage et reçu des soins hier. Même si le cas du titi du PSG ne suscite pas d’inquiétudes, il devrait être préservé contre les Clermontois demain, avance Le Parisien. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé se sont aussi entraînés en salle au lendemain de la qualification en finale de la Coupe de France. Blessé lors de la trêve internationale, Bradley Barcola a repris la course en individuel, mais est forfait pour demain, indique le quotidien francilien. « Sa présence dans le groupe qui affrontera les Catalans en C1 est espérée, mais reste très incertaine. » Titulaire contre les Rennais, Vitinha était présent à l’entraînement avec les remplaçants. Le Portugais, dont la condition physique, impressionne Luis Enrique et son staff, explique Le Parisien.

A voir aussi : PSG : Bradley Barcola absent, quel impact pour Luis Enrique ?

Un large turn-over ?

Pour le match contre Clermont, Luis Enrique devrait opter pour un large turn-over. Dans les buts, l’Equipe pense que le coach du PSG titularisera Keylor Navas dans les buts. Pour Le Parisien, ce sera Gianluigi Donnarumma. Les deux quotidiens ne sont pas d’accord non plus sur la défense. Pour le sportif, Achraf Hakimi, suspendu contre le Barça, serait titulaire avec Danilo, Marquinhos et Nuno Mendes. Pour le Francilien, Milan Skriniar prendrait la place du capitaine du PSG et Nordi Mukiele occuperait le couloir gauche. Au milieu, Le Parisien titularise Carlos Soler, Manuel Ugarte et Lee Kang-in. L’Equipe place Fabian Ruiz à la place de Carlos Soler. Enfin, en attaque, le quotidien francilien pense que Luis Enrique titularisera Marco Asensio, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Le quotidien sportif titularise Ousmane Dembélé à la place de l’Espagnol.