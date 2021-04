Quelle rotation d’équipe du côté du Bayern ?

Avec sept points d’avance sur le RB Leipzig, son premier poursuivant en Bundesliga, le FC Bayern dispose d’un confort, d’un matelas de points que n’a pas le PSG. Et c’est tant mieux pour des Bavarois à l’infirmerie bien garnie entre les deux quarts de finale de l’UEFA Champions League : Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Alphonso Davies (suspendu), Lucas Hernandez, Douglas Costa, Corentin Tolisso, Marc Roca et Niklas Süle sont indisponibles pour la réception de l’Union Berlin (15h30), l’équipe surprise en Allemagne (7e). Dans ce lot de défections pour blessure, le FCB espère récupérer Lucas Hernández et Leon Goretzka pour la rencontre mardi au Parc des Princes. Si ce samedi on peut parler de match capital pour le PSG (à Strasbourg), on peut parler de match de transition pour le Bayern Munich. “Nous voulons essayer de gagner contre l’Union, mais ce sera difficile”, a prévenu Flick avant le match de Championnat. Quel onze alignera le technicien allemand ? Le droitier (ex de l’OM) Bouna Sarr pourrait jouer latéral gauche. Javi Martínez va débuter en défense centrale ou au milieu de terrain. Sur le couloir de gauche, Jamal Musiala (18 ans) pourrait permettre à Kingsley Coman de souffler, à moins que ce ne soit un privilège accordé à Leroy Sané.

Neuer – Pavard, Boateng, Alaba, Sarr – Kimmich, Javi Martinez – Musiala, T.Müller, Coman – Choupo-Moting Union Berlin: Luthe – Friedrich, Knoche, Schlotterbeck – Trimmel, Prömel, Andrich, Ryerson, Gentner – Musa, Kruse