Prendre trois points indispensables sur la pelouse du Racing Strasbourg pour rester en bonne position dans la course au titre et au podium de la L1 tout en préservant les organismes, tout en se préservant des blessures trois jours avant de recevoir le FC Bayern au Parc des Princes… le programme n’est pas aisé pour le PSG. Pour ne pas dire compliqué. Surtout que si connait le onze de départ (avec Navas, Danilo, Kimpembe, Mbappé et sept nouveaux), on ne devine pas le visage que va afficher le PSG, véritable Jekyll and Hyde du football cette saison. On sait en revanche que les Alsaciens (13e) sont motivés de jouer Paris, encore un peu plus quand ils sont habillés en grenat, tel l’ennemi messin.

Fil du match

Mbappé joue en pointe et Kean côté gauche en début de match, dans un 4-3-3. Le PSG presse d’entrée mais c’est le Racing qui n’est pas loin de marquer, la frappe lointaine de Thomasson tapant le poteau (9e). A la 16e minute, Kylian Mbappé fixe Koné dans la surface, part à gauche et frappe entre les jambes de Sels (0-1). A la 27e minute, Pablo Sarabia fait le break. L’Espagnol prend appui sur Danilo puis percute et frappe (0-2). Le PSG est sérieux. Et avant la pause, Mbappé décale Kean – repassé dans l’axe – qui frappe fort pour le 3-0. Mi-temps parfaite. Keylor Navas sort, préservé parce que fatigué musculairement. Le PSG met moins d’intensité, Kean manque la balle du 4-0, et sur un contre le jeune Sahi parvient à tromper Rico d’une reprise du droit (1-3, 63e). A la 69e minute, Mbappé s’ouvre le chemin du but, mais sa frappe enroulée est repoussée par Sels.

Feuille de match du Racing Strasbourg / PSG (0-3)

32e journée de Ligue 1 Uber Eats | Samedi 10 avril 2021 à 17 heures au stade de la Meinau (huis clos) | Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Pignard | VAR : Dechepy et Mugnier | Buts : Mbappé (16e), Sarabia (27e), Kean (45e), Sahi (63e) | Avertissement : Kean (57e)