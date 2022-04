Quelques absents à l’entraînement du PSG avant Lorient

Après une dizaine de jours de trêve internationale, le PSG va retrouver les terrains avec la réception – au Parc des Princes – du FC Lorient dimanche soir (20h45) dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, les Parisiens se sont entraînés une dernière fois au Camp des Loges. Une séance dont on a pu suivre les 15 premières minutes.

On a pu voir qu’il manquait quelques joueurs sur la pelouse du centre d’entraînement du PSG. Touché aux adducteurs avec le Sénégal, Abdou Diallo n’était pas sur la pelouse, tout comme Marco Verratti. Le petit hibou avait quitté prématurément le rassemblement de l’Italie en raison d’une fatigue selon la sélection italienne. Keylor Navas, touché avec sa sélection, doit arriver dans la journée pour passer des examens. Lucas Lavallée, Ismaël Gharbi, Julian Draxler, Ander Herrera, Juan Bernat et Layvin Kurzawa étaient aussi absents de cette séance. Le point médical qui tombera avant la conférence de presse de Mauricio Pochettino nous apportera plus de précision sur les raisons de ces absences. Présent à l’entraînement collectif lors de la trêve internationale, Sergio Ramos était encore-là. Le défenseur central espagnol se rapproche donc d’une présence dans le groupe pour le match contre Lorient. Comme depuis plusieurs mois, Xavi Simons, Edouard Michut ou encore El Chadaille Bitshiabu s’entraînent avec les pros.