CDM 2022 – Le Costa Rica de Navas passera par les barrages

Après une dizaine de jours consacrée à la trêve internationale, le PSG retrouvera la Ligue 1 ce dimanche face au FC Lorient. Et cette période de matches internationaux a été bénéfique à de nombreux Parisiens qui ont validé leur ticket pour le Mondial 2022 avec leur sélection. En effet, le Maroc d’Achraf Hakimi, le Sénégal d’Abdou Diallo et Idrissa Gueye et le Portugal de Nuno Mendes et Danilo Pereira vont participer à la prochaine Coupe du monde au Qatar. Et dans la nuit de mercredi à jeudi, un dernier Parisien avait un espoir pour une qualification directe pour la compétition.

En effet, le Costa Rica de Keylor Navas avait encore une infime chance d’être parmi les trois premiers de la zone Concacaf. Pour cela, los Ticos devaient s’imposer largement face aux Etats-Unis et /ou espérer dans le même temps une large défaite du Mexique contre le Salvador. Et les Costariciens ont réussi à obtenir une belle victoire face à leur adversaire du soir (2-0) grâce à des réalisations de Juan Pablo Vargas (50′) et Anthony Contreras (59′). Présent dans le but et capitaine, Keylor Navas s’est montré impérial avec trois arrêts déterminants alors que le score était encore de 0 à 0. Cependant, le portier parisien a dû sortir en fin de match (77e minute) après avoir ressenti une gêne à un genou suite à un nouvel arrêt. Mais avec la victoire du Mexique face au Salvador (2-0), le Costa Rica (4e du groupe) devra passer par un barrage face à la Nouvelle-Zélande (13 ou 14 juin) pour espérer disputer la Coupe du monde au Qatar.

Ovationné au moment de son remplacement, Keylor Navas a apprécié l’accueil de ses supporters. « Dieu merci, ils (les fans) apprécient le travail, et c’est important, c’est agréable quand on fait un effort pour bien représenter le pays et que les gens l’apprécient, c’est pour dire merci à tout le monde », a déclaré le portier parisien dans des propos rapportés par La Nación,

