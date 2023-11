PSG / ASM : L’arbitre de la rencontre désigné

Après la trêve internationale, le PSG reprend la compétition avec un grand rendez-vous à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1 Uber Eats face à l’AS Monaco. Ce vendredi (21h sur Prime Video) au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique auront l’occasion de préserver la première place du championnat face à un concurrent direct.

Pour ce choc important en ouverture de la 13e journée de Ligue 1 Uber Eats, l’arbitre de la rencontre a été désigné par la LFP. Pour la deuxième fois de la saison, Benoit Bastien officiera en tant qu’arbitre central d’une rencontre du Paris Saint-Germain. Après la 8e journée face à Rennes (victoire 1-3) le 8 octobre dernier, l’arbitre français sera donc au sifflet sur la pelouse du Parc des Princes pour sa neuvième rencontre de championnat cette saison. Au total, Benoit Bastien a distribué 31 cartons jaunes, contre aucun rouge. A l’occasion de PSG / AS Monaco, l’arbitre de de 40 ans sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Le rôle de quatrième arbitre sera assuré par Thomas Leonard, quand Bastien Dechepy et Jérémy Stinat seront à la VAR.