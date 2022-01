Neymar s’est blessé à la cheville contre Saint-Etienne le 28 novembre dernier. Le numéro 10 du PSG se rapproche d’un retour sur les terrains. Dans leur point médical, les Rouge & Bleu expliquent que le Brésilien a fini un premier cycle de course dans l’axe et réalisera des examens lundi pour valider la suite du programme. Dans sa chronique pour France Bleu Paris, Eric Rabesandratana a évoqué la rééducation de l’attaquant.

« Neymar revient très très bien. Il est dans les temps en termes de récupération et de remise à niveau. Il a repris les courses, il a accéléré les courses et du coup, on va surveiller les 15 prochains jours avant le match contre le Real Madrid. C’est largement suffisant pour qu’il revienne. Il ne sera peut-être pas à 100% parce qu’il faut du temps pour atteindre les 100%. C’est la bonne nouvelle du jour.«