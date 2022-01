Le PSG reçoit demain soir (21h15, Eurosport 2, France 3) Nice en huitièmes de finale de Coupe de France. À la veille de cette rencontre, Mauricio Pochettino s’est présenté en conférence de presse. Le forfait de Sergio Ramos, les titis, Lionel Messi, il a balayé l’actualité des Rouge & Bleu. Extraits choisis.

Sergio Ramos présent contre le Real ?

« On ne sait jamais avec une blessure. Il faut suivre l’évolution quotidiennement, on ne connaît pas la durée de son indisponibilité.«

Le mercato

« Notre position est claire, le club a fait des efforts importants l’été dernier. Je suis très satisfait de mon effectif.«

Des titis demain contre Nice ?

« Il y aura des jeunes qui seront dans le match car il y a des absents et parce qu’ils le méritent.«

La forme de Lionel Messi et son entente avec Mbappé

« On est très content de ce qu’a fait Leo à l’entraînement cette semaine. Il s’est bien entraîné. Lors du dernier match, il a joué 30 minutes. Il est en condition pour débuter. Pour Kylian, c’est une question de complicité. Leur connexion commence à se voir. Ce sont deux très grands footballeurs.

Juan Bernat dans la liste pour la C1 ?

« On doit prendre une décision la semaine prochaine. Il y a une question numérique. On a 18 joueurs pour 17 places.«

Neymar pourra jouer avant le Real ?

« Je ne sais pas, il termine un cycle de course. Il y aura une évaluation. Demain on aura plus d’information. »

Paredes apte pour Nice ?

« Il est arrivé ce matin et est venu directement à l’entraînement. Il a participé à la première partie de l’entraînement avant de poursuivre en individuel. Il sera dans le groupe mais je ne pense pas qu’il pourra débuter.«

La forme du groupe

« Cela a été une bonne semaine de travail. Je suis content car on a pu travailler la tactique, pas seulement le physique. On espère que ce travail se verra d’ici la fin de la saison.«

Nice et Christophe Galtier

« Il fait du très bon travail. Nice est un rival pour le titre. Ils ont une grande équipe, avec un bon bloc défensif. C’est une équipe difficile à jouer.«

Donnarumma

« Il s’est entraîné avec ses coéquipiers depuis plusieurs. Ce matin, il a terminé l’entrainement. Il est disponible pour jouer demain. »