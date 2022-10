Ce soir (20h45, Prime Video), le PSG reçoit Marseille en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Pour le premier Classique de la saison, Christophe Galtier devrait aligner pour la première fois son équipe dans un 4-3-3. Eric Rabesandratana attend avec impatience ce changement de système.

« La bonne nouvelle, c’est le retour de Lionel Messi. Avec sa capacité à créer du jeu, éliminer ses adversaires, à créer des décalages, il nous a manqué ces deux derniers matches. On a pu voir que contre Reims et Benfica que c’était très compliqué pour le PSG. Si on l’aligne, c’est qu’il n’a plus du tout de gêne. Donc c’est positif et on va voir ce que cela va donner. Son efficacité a manqué aussi avec ses cinq buts et sept passes décisives en neuf matches de Ligue 1, souligne l’ancien capitaine du PSG pour France Bleu Paris. Il est très important, encore plus cette saison. Le possible 4-3-3 ? Je pense que c’est la bonne décision actuelle. On a Ramos qui est absent pour deux matches. On se prépare un petit peu du côté parisien. […]Je pense que la limite du système est que l’apport des deux sur les côtés est bien moindre que ce que l’on pouvait espérer. En ce moment, Hakimi et Mendes, même si Mendes c’est un peu mieux que Hakimi. Bernat est plus à l’aise dans une défense à 4. Ça veut dire que l’on laisse un peu plus de liberté aux trois de devant pour créer du jeu et surtout donner une sécurité défensive supplémentaire. Ça va être très intéressant de voir le PSG évolué comme ça, d’autant plus que c’est la première fois cette année.«