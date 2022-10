Ce soir (20h45, Prime Video), le PSG reçoit Marseille – au Parc des Princes – en clôture de la 11e journée de Ligue 1. La préparation de ce premier Classique de la saison a été fortement perturbée par de nombreuses polémiques, toutes démenties par le club. Cela ne devrait pas perturber les joueurs parisiens ce soir selon Rio Mavuba.

« Je pense que ce ne va pas être compliqué parce que cela va être une grosse affiche. Honnêtement, ils auraient affronté une équipe moyenne de Ligue 1, ça aurait été compliqué mais là c’est l’OM sur ton terrain, lance Mavuba pour Téléfoot. Comme le dit Galtier, il faut revenir au terrain, je pense que pour Mbappé aussi. Donc non, non, il n’y aura pas de problème pour préparer le match pour le PSG. La défense à 4 ? Je pense que c’est contraint et forcé. Il cherchait un défenseur central l’été dernier, là il y a l’absence de Presnel Kimpembe donc ça fait beaucoup. Sergio Ramos est suspendu. Je pense qu’il est un peu obligé de changer ses plans. Il avait évoqué en début de saison une autre option. C’est l’occasion de la tester. »

Mavuba ne s’inquiète pas pour Mbappé

La semaine de Kylian Mbappé a été fortement perturbée par les rumeurs sur son souhait de quitter le PSG dès le mercato d’hiver. Pour Rio Mavuba, ce Classique est le match parfait pour l’attaquant (23 ans) pour mettre tout le monde d’accord. « Le moment idéal pour remettre tout le monde d’accord ? Je le pense sincèrement pour lui. Il a déjà répondu contre Benfica avec une pression énorme après toutes les rumeurs autour de lui. Il arrive à rester focus. Là ce soir, dans son jardin, il faut qu’il soit performant parce qu’il y a trop de choses autour de lui et c’est le terrain qui compte.«

Téléfoot qui confirme que le PSG devrait jouer en 4-3-3 ce soir avec le retour de Lionel Messi dans le onze et la titularisation de Fabian Ruiz en sentinelle au côté de Marco Verratti et Vitinha dans le milieu des Rouge & Bleu.