Ce dimanche soir, coup d’envoi à partir de 21h00, le PSG reçoit l’OL dans son antre pour le compte de la 21e et avant dernière journée de D1 Arkema. Deuxièmes au classement, à cinq unités de Lyon, les Parisiennes espèrent retarder le sacre lyonnais pour s’offrir une 22e journée haletante, même si cela s’annonce très compliqué.

Sur les ondes de France Bleu Paris, Eric Rabesandratana s’est exprimé sur cette confrontation au stade Jean Bouin et les enjeux avant le coup d’envoi : « C’est l’affiche de ce championnat. Le PSG a tout de même cinq points de retard et l’OL arrive en tant que championne d’Europe à Paris. Les Parisiennes n’ont pas réservé le Parc des Princes car l’OL n’a besoin que d’un point pour être sacrée. Voir les Lyonnaises championnes de France au Parc des Princes, cela n’est pas vraiment un spectacle qu’on a envie de voir. En cas de victoire, les Parisiennes peuvent revenir à deux points et il restera une rencontre. Le PSG ira à Reims et l’OL accueille Issy. Autant dire que Lyon est à un pas du titre. Cela va être compliqué pour les Rouge et Bleu. En plus, les joueuses traversent encore un épisode extra sportif. C’est une saison noire à ce niveau malheureusement, même si elles ont tout de même réussi à remporter la Coupe de France, ce qui est une grosse performance. » Il faudra repartir sur une nouvelle dynamique l’an prochain. »