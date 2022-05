Ederson se dit flatté par l’intérêt du PSG à son égard

Le mercato ouvrira bientôt ses portes, le 10 juin très exactement, et le PSG devrait s’y montrer particulièrement actif. En effet, de nombreux joueurs seront invités à quitter la capitale française, à l’image d’Ander Herrera, Leandro Paredes ou Idrissa Gueye. Vous l’aurez compris, le secteur du milieu de terrain sera un enjeu majeur de ce marché des transferts. Et, dans le sens inverse, plusieurs pistes ont été annoncées dans le viseur rouge et bleu, la priorité se nommant Aurélien Tchouameni.

Ederson répond à l’intérêt du PSG

Mais outre le Monégasque, d’autres joueurs ont été associés au PSG au sein de la rubrique transferts. C’est notamment le cas d‘Ederson, le milieu de terrain de la salarmitana en Serie A. Pour Foot Mercato, le joueur âgé de 22 ans a répondu à cette rumeur l’envoyant à Paris : « j’étais heureux de lire ça, c’est la reconnaissance de mon travail, j’en ai parlé avec mes représentants quand c’est sorti, mais j’ai demandé à me concentrer sur la fin de saison, avec le maintien à aller chercher, d’autant que le mercato est encore loin. Cette semaine, je vais rentrer au Brésil, je vais parler à mes agents, on verra ce qui est vrai ou pas. (…) tranquillement avec eux.Le PSG ? c’est un club gigantesque, qui vise de grandes choses, comme la Ligue des Champions. Ils ont ramené de grands joueurs au sein de leur effectif, j’ai beaucoup de respect et d’admiration pour ce club. J’attends de voir s’il y aura quelque chose d’officiel. C’est valorisant de voir ce genre de clubs s’intéresser à toi. »