Féminines : Le PSG remporte la Coupe de France

Malgré une saison entachée par des histoires exta-sportives, une élimination en demi-finale de Ligue des Champions face à l’OL et un championnat (quasi) perdu au détriment de ces mêmes Lyonnaises, les Féminines du PSG avaient l’occasion de remporter un titre en cette fin de saison. Le filles de Didier Ollé-Nicolle se déplaçaient aujourd’hui à Dijon pour y disputer la finale de Coupe de France face à Yzeure (D2) au Stade Gaston-Gérard. A l’occasion de la 21e édition de la Coupe de France féminine, le PSG avait donc la possibilité de connaître son troisième succès dans la compétition nationale après 2010 et 2018. Les Parisiennes étaient données ultra favorites avant le début de cette rencontre face au petit poucet de la compétition, Yzeure, club ayant le plus petit budget de deuxième division.



Un festival en première période



Grâce à des buts de Katoto (triplé) Dudek, Lawrence, et Därbitz, les joueuses de Didier Ollé-Nicolle ont acquis le score de 0-6 à la demi-heure de jeu. L’occasion pour Katoto de devenir meilleure buteuse de cette 21e édition de la Coupe de France dépassant ainsi Mbengue, attaquante … d’Yzeure. Nettement au-dessus de leurs adversaires du jour, les Parisiennes n’ont jamais été inquiétées, et ont mis les ont mise en difficulté sur toutes leurs offensives.



Un deuxième acte sur un rythme de croisière



A la reprise les joueuses d’Ophélie Meilleroux semblent plus en place et donc embêtent un peu plus les Parisiennes dans leur plan offensif. Les filles d’Yzeure évoluent dans un bloc un peu plus compact et cohérant, mais ne peuvent toujours rien face aux joueuses de Didier Ollé-Nicolle, et encaissent 2 buts, s’inclinant ainsi sur le score de 0-8 au terme de la rencontre.



Les Féminines du PSG remportent donc la troisième Coupe de France de l’histoire du club, et évitent une saison blanche. Félicitations à toutes nos joueuses.