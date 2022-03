Ce soir (21 heures, Canal Plus Décalé), le PSG se déplace sur la pelouse de Nice. Pour ce choc de la 27e journée de Ligue 1, le PSG devra faire sans Kylian Mbappé, suspendu. Meilleur joueur des Rouge & Bleu cette saison, il va grandement manquer, lui qui est impliqué sur 24 des 56 buts du club de la capitale en Ligue 1. Eric Rabesandratana a évoqué les joueurs qui devront prendre sa relève.

« Sans Mbappé, il va falloir que quelqu’un prenne ses responsabilités. Mbappé, c’est le leader offensif de l’équipe. Sa présence renforce l’état d’esprit général. Là, on ne l’aura pas donc ça va peut-être mettre un peu plus de doute mais aussi permettre à Di Maria de briller un peu plus, être un peu plus présent et responsable dans le jeu. C’est-à-dire de ne pas jouer qu’avec Messi. On veut retrouver le Di Maria qui a été si important pour le PSG, demande l’ancien parisien dans sa chronique pour France Bleu Paris. Et puis un Neymar qui a besoin de temps de jeu. Il va falloir que tout le monde soit au diapason et que collectivement on soit renforcé. L’absence de Mbappé a aussi un côté positif, il va être préservé avant le Real.«