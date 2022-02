Hier soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé face à Saint-Étienne au Parc des Princes (3-1). En difficulté en première période, les Parisiens ont su réagir en inscrivant trois buts. Ce genre de scénario ressemble à bon nombre de matchs du PSG cette saison, c’est ce que souligne Rabesandratana dans 100% PSG, le billet de France Bleu.

« Dans la difficulté, le PSG s’impose. Les Parisiens ont commencé le match avec de la suffisance et l’équipe adverse a mis les choses au clair avec un but. Il y a eu de la réaction de la part des Rouge & Bleu, notamment avec un but plein de réussite de Kylian Mbappé. On retrouve souvent de la suffisance chez le PSG cette saison, peut-être parce qu’ils ont 13 points d’avance au championnat ? On est quand même en attente d’un jeu un peu plus développé dans cette équipe. Hier soir, on a vu une deuxième mi-temps beaucoup plus abouti. Il y a tout de même des choses qui se mettent en place, notamment la relation entre Mbappé et Messi ».