Les chiffres du succès du PSG face à Saint-Etienne

Le PSG se trouve à une dizaine de jours de son match retour des 8es de finale de la Ligue des Champions sur la pelouse du Real Madrid. Ce samedi, dans son avant-dernier match avant cette échéance capitale, les Parisiens sont venus à bout de l’AS Saint-Etienne dans leur enceinte du Parc des Princes sur le score de 3-1. Une partie particulièrement marquée par les prestations de Kylian Mbappé, auteur d’un doublé, et de Lionel Messi, auteur de deux passes décisives. Et au lendemain de cette victoire plutôt probante, le club parisien a partagé quelques statistiques intéressantes via son site officiel.

Forcément, comment ne pas commencer par Kylian Mbappé : avec son doublé retentissant, l’attaquant parisien devient le co-deuxième meilleur buteur de l’Histoire du PSG, à égalité avec Zlatan Ibrahimovic, avec 156 réalisations. Mieux, avec sa passe décisive exceptionnelle pour la tête de Danilo Pereira, le natif de Paris est le premier joueur à atteindre la barre simultanée des 10 buts et 10 passes décisives cette saison (14 buts et 10 passes décisives). De son côté, Lionel Messi commence son année en trombe puisqu’il est le meilleur passeur des cinq grands championnats depuis janvier avec six assists. De plus, cela fait désormais quatre offrandes distillées à Kylian Mbappé, plus haut total entre deux joueurs cette saison.

Le PSG a atteint un nouveau petit record face aux Stéphanois : grâce à leur victoire, cela fait maintenant 26 rencontres que les Franciliens sont invaincus face aux Vert. Une série qui égale donc la meilleure du club, face à Angers. Autre statistique intéressante :avec l’ouverture du score signée Denis Bouanga ce samedi, c’est la sixième fois que le club de la capitale glane les trois points de la victoire après avoir été mené. C’est son plus gros total à ce niveau-là au sein de l’élite hexagonale dans son Histoire. Une vraie équipe de réactions en somme.