Hier soir, le PSG s’est imposé contre Saint-Etienne (3-1) dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Une nouvelle fois menés au score, les Rouge & Bleu ont renversé les Stéphanois pour finalement s’imposer. C’est la sixième fois cette saison, un record en championnat de France. Le club de la capitale égale Monaco (X2 2003-2004, 2017-2018), Marseille (2007-2008), Bordeaux (2008-2009), Lille (2011-2012) et Nice (2014-2015) comme le rapporte le compte twitter, Stats Foot. C’est la 11e fois en 26 journées que le PSG est mené en Ligue 1 cette saison, une première sous QSI.

Pour les statistiques individuelles, Kylian Mbappé – auteur d’un doublé hier soir – a marqué huit buts contre Saint-Etienne en L1. Seul Zlatan Ibrahimovic (10) fait mieux sur les 30 dernières saisons. Depuis le début de sa carrière, lorsqu’il marque à domicile en Ligue 1, le numéro 7 du PSG gagne systématiquement (9 avec Monaco, 42 avec Paris). Titulaire dans les buts, Gianluigi Donnarumma a réalisé cinq arrêts hier soir, son record en Ligue 1 comme le rapporte le compte twitter ParisStats. Auteur de deux passes décisives contre les Verts, Lionel Messi a réussi six passes clés (passes avant un tir d’un coéquipier), égalant sa meilleure performance en Ligue 1. Aucun autre joueur des Rouge & Bleu n’a réussi telle performance. Fautif sur le premier but, Danilo Pereira s’est rattrapé en marquant le but du 3-1. Lors de ce match, le milieu de terrain portugais a récupéré 15 ballons. C’est le record du match mais également la meilleure performance pour un Parisien cette saison.