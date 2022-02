À trois jours d’affronter le Real Madrid pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG inquiète encore sur son niveau de jeu. La prestation contre Lille en Ligue 1 (1-5) avait donné de bons espoirs aux supporters. Mais le jeu proposé face à Rennes hier soir (1-0) a fait retomber l’optimisme. Pour France Bleu, dans 100% PSG, Éric Rabesandratana montre son inquiétude avant le match de mardi soir.

« Dans la forme, on est dans l’inquiétude. À trois jours du match contre le Real Madrid, on est pas du tout rassuré. Contre Rennes, le PSG n’avait pas d’énergie, pas d’envie donc ils n’ont pas su trouver la faille rapidement. Ils sont capables de gagner contre le Real Madrid mais il faudra un autre état d’esprit. Les joueurs parisiens sont programmés pour jouer ce genre de match. On a des garanties sur Marquinhos, Verratti et Mbappé mais sinon les autres… Aujourd’hui, le PSG est éliminé de la Coupe de France et a une grande avance en Ligue 1. Ils peuvent donc se concentrer sur la Ligue des Champions. La bonne nouvelle c’est qu’on a pas de nouveau blessé, c’est assez rare pour être souligné. »