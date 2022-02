PSG / Real Madrid – Neymar a repris l’entraînement collectif

Après sa petite victoire contre Rennes hier soir (1-0), le PSG se concentre désormais sur le match de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Sauf blessure de dernière minute dans les prochains jours, le PSG devrait se présenter face au Real Madrid sans blessé supplémentaire. Autre bonne nouvelle, Neymar Jr a repris l’entraînement collectif ce matin, selon Le Parisien.

C’est une surprise pour tout le monde. Neymar Jr était bel et bien présent à l’entraînement collectif de ce samedi. Pour Le Parisien, les prochains entraînements donneront plus d’indicateurs sur l’évolution de sa condition physique et permettront aussi de savoir s’il sera présent dans le groupe pour affronter le Real Madrid mardi. Il existe donc une petite chance de voir Neymar faire son retour au Parc des Princes. Du coté des autres joueurs, Sergio Ramos poursuit sa réathlétisation après sa blessure au mollet. Sauf retournement de situation, le défenseur espagnol ne devrait pas faire partie du groupe du PSG mardi.

Pour ce qui est d’Ander Herrera, il a repris la course depuis deux jours après sa lésion à la cuisse gauche. Il devrait réintégrer l’entraînement collectif demain, selon Le Parisien. Comme Neymar, une petite chance se dégage pour intégrer le groupe qui affrontera le Real Madrid. Pour le journal français, il n’y a pas de raison que le staff prenne des risques, sachant que Mauricio Pochettino a un nombre conséquent de joueurs au milieu de terrain à sa disposition.