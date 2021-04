Rabesandratana : “Navas est devenu l’homme providentiel du PSG”

On ne sait pas qui de Keylor Navas ou de Sergio Rico sera dans la cage du PSG à 17 heures au stade de la Meinau, mais on sait à quel point le gardien de but costaricien est précieux pour les Rouge & Bleu. En Ligue 1 comme en Champions League, le portier maintient son équipe en vie. Eric Rabesandratana, ancien capitaine du PSG, souhaite que chaque supporter réalise ce qu’accomplit Keylor Navas.

“Je veux parler d’un homme qui a mis en lumière les grosses lacunes des saisons passées à un poste, je veux parler de Keylor Navas qui est devenu l’homme providentiel du PSG. Je dirais bien de le mettre capitaine car c’est lui qui représente la force de ce PSG, mais ce n’est jamais bon de mettre un gardien de but, trop loin de l’arbitre quand il faut intervenir. Si on reprend les statistiques de ses deux derniers matches en Champions League, c’est inhumain ! C’est un véritable mur. J’aime ce calme, cette concentration dans sa préparation avant les matches, j’aime le regarder à l’échauffement avant les matches, ça me rassure. Il a une force en lui qu’il arrive à transmettre à ses partenaires en Ligue des champions. En Championnat aussi, mais c’est moins élevé en pression. Avec la défense inédite – Dagba, Danilo, Kimpembe, Bakker – qu’on avait à Munich en fin de match, on aurait dû perdre. Mais c’était sans compter la force tranquille de Navas. Et les joueurs ont été héroïques”, a commenté Eric Rabesandratana sur France Bleu Paris ce samedi matin.