Les chiffres avant Strasbourg / PSG

Ce samedi après-midi (17h sur Canal Plus), le PSG affronte le RC Strasbourg – au Stade de la Meinau – à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1. Avec la victoire du LOSC face au FC Metz (2-0), les Parisiens se retrouvent désormais à six points du leader lillois et la victoire des joueurs de Mauricio Pochettino est devenue impérative. Via son site internet, le club de la capitale a dévoilé quelques statistiques autour de cette confrontation entre Strasbourgeois et Parisiens.

Les deux formations vont se rencontrer pour la 68e fois en match officiel avec un bilan à l’avantage du PSG : 36 victoires, 18 matches nuls et seulement 13 défaites. Les Rouge et Bleu ont souvent des difficultés sur la pelouse strasbourgeoise avec un bilan négatif de “10 victoires, 10 nuls et 13 défaites en 33 rencontres officielles”, rapporte le PSG. Depuis le retour du RCSA dans l’élite en 2017, les Parisiens ont joué 3 matches au Stade de la Meinau pour une victoire (4-2 le 13/12/2017 en 8e de finale de Coupe de la Ligue), un nul (1-1 le 05/12/2018, en Ligue 1) et une défaite (1-2 le 02/12/2017, en Ligue 1). Avec 98 buts marqués face au RCSA, le PSG pourrait passer le cap des 100 buts face à cet adversaire. Le club de la capitale a déjà atteint ce nombre de buts marqués avec 15 clubs (OL, ASSE, Lens, OM, Nantes, Bordeaux, Bastia, Metz, Lille, Sochaux, Monaco, Toulouse, Nice, Rennes, Montpellier).

À l’extérieur cette saison, les Parisiens restent sur 8 succès d’affilée toutes compétitions confondues (OM, SM Caen, FC Barcelone, Dijon FCO, Girondins de Bordeaux, Stade Brestois, OL et FC Bayern). Le PSG a notamment réalisé 9 clean-sheets en 15 matches joués à l’extérieur en Ligue 1. Enfin, Kylian Mbappé (annoncé remplaçant au coup d’envoi) est à un but de Mustapha Dahleb (85 buts) pour entrer dans le top 3 des meilleurs buteurs du PSG en Ligue 1 avec Edinson Cavani (138) et Zlatan Ibrahimovic (113).