C’est un jour d’arbitrages pour Mauricio Pochettino. L’entraîneur du PSG va devoir choisir, trancher, établir des priorités dans son management. D’autant plus que trois jours avant la réception du Bayern il est privé de huit éléments : Marquinhos (adducteurs), Abdou Diallo (malade), Mauro Icardi (cuisse), Layvin Kurzawa (mollets), Marco Verratti, Alessandro Florenzi (Covid), Juan Bernat (reprise) et Neymar (suspendu). Ce qui réduit fortement les alternatives. C’est le choix de la fraîcheur qui sera fait aujourd’hui alors que le Racing Strasbourg (13e de la L1) trépigne d’envie de faire tomber le club de la capitale. Jusqu’à quel point faut-il faire tourner ? C’est toute la question alors qu’il faut absolument prendre trois points puisque Lille commence à prendre le large (six points d’avance depuis vendredi soir). Si le critère annoncé comme prioritaire est la fraîcheur – comme l’a expliqué Mauricio Pochettino en conférence de presse – alors Navas, Mbappé et Kimpembe seront à priori sur le banc. Et on aura un grand chambardement : Rico dans la cage, Dagba ou Pembele en latéral droit, Kehrer en défense centrale, Bakker à gauche… Soit du très expérimental en défense. Au milieu de terrain et en attaque, la composition d’équipe devrait avoir plus d’allure avec au choix Paredes, Herrera, Gueye, Rafinha, Draxler, Kean, Sarabia ou Di Maria.

Le Racing Strasbourg sera privé de son meilleur buteur (12 buts) en la personne de Ludovic Ajorque. Thierry Laurey devra également se passer de Mohamed Simakan, Alexander Djiku, Majeed Waris – tous blessés – et de Lebo Mothiba, en reprise.

Possible feuille de match du Racing Strasbourg / PSG

32e journée de Ligue 1 Uber Eats | Samedi 10 avril 2021 à 17 heures au stade de la Meinau (huis clos) | Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Pignard

RCSA : Sels – Guilbert, Koné, Mitrovic, Caci – Aholou, Sissoko – Bellegarde, Thomasson, Liénard – Habib Diallo. Remplaçants : Kawashima, Carole, Elimbi, Prcić, Siby, Chahiri, Lebeau, Zohi, Dion Sahi. Entraîneur : Laurey

: Sels – Guilbert, Koné, Mitrovic, Caci – Aholou, Sissoko – Bellegarde, Thomasson, Liénard – Habib Diallo. PSG : Rico – Dagba, Danilo, Kehrer, Bakker – Herrera, Paredes (c), Rafinha – Sarabia, Kean, Draxler Remplaçants : Navas, Kamara, Kimpembe, Di Maria, Gueye, Mbappé, Simons, Nagera ou Gharbi Entraîneur : Pochettino

: Rico – Dagba, Danilo, Kehrer, Bakker – Herrera, Paredes (c), Rafinha – Sarabia, Kean, Draxler

Le groupe probable du PSG : Rico, Navas, Randriamamy, Dagba, Danilo, Kehrer, Bakker, Kamara, Kimpembe, Herrera, Paredes, Rafinha, Gueye, Mbappé, Simons, Nagera, Gharbi, Sarabia, Kean, Draxler.