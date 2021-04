Le PSG se devait de l’emporter à Metz pour mettre la pression sur ses adversaires directs en Ligue 1 qui jouent tous ce dimanche (Monaco à Angers à 17h05 puis OL-LOSC à 21 heures). C’est fait. A priori sans bobo même si Kylian Mbappé est sorti en fin de match avec une douleur suite à une béquille. Maintenant cap sur la demi-finale face à Manchester City. L’ancien capitaine du PSG devenu consultant France Bleu Paris Eric Rabesandratana aborde positivement ce choc européen. Première manche mercredi (21h) au Parc des Princes.

“Ce match à Metz a été maitrisé, un peu trop parfois… On est tombé dans un ronronnement qu’on n’aime pas trop. Le but qu’on a pris nous a rappelé certaines faiblesses. Le principal est là pour le PSG : pas de blessé, chacun a récupéré un temps de jeu. Mis à part les cinq premières minutes de la seconde période, tout s’est passé comme prévu. Encore une fois la gestion de l’équipe par Pochettino a été très bonne. Seul bémol : la prestation de Kurzawa et de Sarabia, pas trop dans leur assiette. Le collectif a gommé cela. Pas de problème. Mais ça pourrait le devenir en cas de titularisation de l’un des deux mercredi prochain”, a commenté Eric Rabesandratana ce matin sur les ondes. “On n’a pas vu non plus un Neymar au niveau, il a beaucoup manqué. Il a été plus dans la gestion que dans la performance. Bon, ce n’est pas très grave puisque Super Mbappé a pris les choses en main comme quasiment toujours actuellement. Icardi est aussi dans une bonne période, il vient de marquer 5 buts en une semaine. C’est une belle performance ! Marquinhos va revenir, comme Diallo, Danilo, Gueye, Kean, et Di Maria, même s’il a joué un peu hier. Ils ont été préservés. C’est de bonne augure. Des joueurs qui peuvent souffler, c’est un luxe en cette période. Tous les voyants sont au vert. Les Parisiens sont prêts. Ils ont toutes leurs chances contre City. Franchement j’ai hâte ! Je suis confiant.”