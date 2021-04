Le PSG doit maintenant faire tomber le Barça

En quête d’une Ligue des champions chez les hommes comme chez les femmes, le PSG a ses deux équipes de football dans le dernier carré européen. Mercredi, ce sera Manchester City au Parc des Princes pour une demi-finale aller d’UCL, ce dimanche (15h, beIN 1), c’est une demi-finale aller d’UWCL face au FC Barcelone à Saint-Germain-en-Laye. Les Catalanes viennent de passer un 5-1 (en cumulé) à Manchester City et ont gagné tous les matches du Championnat d’Espagne. Autant dire que la mission s’annonce ardue pour des Parisiennes qui viennent de faire tomber l’OL et qui devront compenser les absences de Luana et de Kadidiatou Diani (entorse à la cheville). Ardue mais archi possible. Pour le journal sportif catalan Sport, ce PSG-Barça est une “finale avant l’heure”. “Après l’Ogre, le Titan”, titre L’Equipe avant cette affiche XXL avec un match dans le match : Tiane Endler et Sandra Paños vont se disputer le statut de meilleure gardienne de but. Côté Barça, signalons les absences de Patri Guijarro et Andrea Falcón. “Le plus dur commence”, disait Olivier Echouafni hier. Car battre l’OL n’est pas un titre, il faut maintenant enchaîner pour le PSG. Ces joueuses là en sont capables.

Possible feuille de match du PSG/FC Barcelone

Demi-finale aller de l’UEFA Women’s Champions League | Dimanche 25 avril 2021 à 15 heures au stade Georges-Lefèvre de Saint-Germain-en-Laye (huis clos) | Diffuseur : beIN Sports 1 | Arbitre : Zadinova (RTC)