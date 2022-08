Rabiot-Man-U : un frein pour la vente de Paredes ?

Le PSG s’est fortement activé sur ce mercato en termes de vente avec les arrivées de Mukiele, Vitinha, Renato Sanches et Hugo Ekitike. Pour ce qui est des ventes, la tendance semble s’inverser ces derniers jours. En difficulté depuis le début de l’été, le PSG est finalement sur le point de vendre certains joueurs « indésirables ». C’est le cas de Leandro Paredes, en négociations avec la Juventus de Turin.

Les exigences salariales folles d’Adrien Rabiot

Le PSG et le club italien se sont mis d’accord sur les conditions personnelles pour le transfert du milieu de terrain argentin, selon Fabrizio Romano. Les négociations sont toujours en cours pour un accord complet, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Par ailleurs, le transfert d’Adrien Rabiot à Manchester United serait une étable clé dans ce dossier. Selon Fabrizio Romano et David Ornstein, le club anglais considère les exigences salariales du milieu de terrain français trop hautes. Les discussions entre les deux parties sont désormais en stand-by et les Mancuniens attendent que Rabiot change d’avis pour conclure le transfert. Impossible pour le moment de savoir si ce dossier empêche réellement la vente de Paredes à la Juventus.