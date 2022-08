Le PSG va entrer dans le sprint final du mercato estival dans quelques jours. Un sprint qui devrait nous offrir quelques mouvements, et non des moindres. On attend, en effet, encore une recrue à minima dans le sens des arrivées. Dans celui des départs en revanche, de nombreux ventes sont attendues. Des joueurs comme Idrissa Gueye, Ander Herrera ou Leandro Paredes pourraient ainsi plier bagages d’ici au 1er septembre prochain.

Les contours de l’opération se précisent

En ce qui concerne le dernier cité, les derniers jours ont apparemment été l’objet de pourparlers intenses entre le PSG et la Juventus. Cela n’est plus un secret, le club du Piémont a fait de l’Argentin sa grande priorité pour renforcer son milieu de terrain. Et si un transfert sec était initialement espéré par le club de la capitale, on se dirigerait finalement vers un prêt avec option d’achat. Une formule révélée par Mattéo Moretto ce lundi. Une information confirmée par deux sources depuis.

En effet, à en croire les dires de Gianluca Di Marzio et de Fabrizio Romano, les discussions avancent bien entre les deux clubs. Surtout, le PSG serait désormais ouvert à l’idée de prêter Leandro Paredes, ce qui n’était pas forcément le cas auparavant. Cependant, selon Fabrizio Romano, il resterait un facteur pour que cette opération se conclue : que la Juve parvienne à vendre Adrien Rabiot à Manchester United.