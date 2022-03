Lors du dernier mercato, le PSG a réussi à (un peu) dégraisser son effectif avec les départs en prêt de Sergio Rico ou encore celui de Rafinha.

Désormais à la Real Sociedad jusqu’à la fin de la saison, le milieu de terrain semble épanoui en Espagne. Interrogé par les médias officiels de la Liga, le Brésilien s’est exprimé sur les difficultés rencontrées au cours de ses derniers mois au PSG.

« La Real Sociedad ? Ils étaient intéressés depuis un certain temps, mais nous n’en avions jamais parlé. En novembre, les négociations ont commencé, je voulais retourner en Espagne et je connaissais ce club. Les six derniers mois à Paris ont été difficiles, je voulais retourner jouer en Espagne. Je suis très heureux, il y a une harmonie dans le vestiaire, on dirait une famille.