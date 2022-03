Ollé-Nicolle : « Ce n’est que la moitié du chemin »

Ce mardi soir, la section féminine du PSG faisait face au Bayern Munich en terre munichoise pour le compte des quarts de finale d’UWCL. Mises à mal dans le jeu, les Rouge et Bleu ont tout de même su glaner un succès extrêmement précieux à l’extérieur. La lumière est venue de Marie-Antoinette Katoto, autrice d’un doublé retentissant, score final 1-2. Au sortir de cette partie, Didier Ollé-Nicolles’est exprimé au micro de PSG TV.

Et si le technicien est bien évidemment satisfait de cette victoire, il préfère relativiser et ne pas s’enflammer. Pour l’heure, ce n’est qu’une option et il faudra disputer le match retour dans l’antre parisien : « Nous ressentons beaucoup de satisfaction, mais aussi beaucoup d’humilité, parce que ce n’est que la moitié du chemin. Tout le monde a vu que le Bayern est une très bonne équipe, une équipe cohérente, avec de vrais fondamentaux de jeu. On avait l’idée de venir faire un bon match et un bon résultat, et nous avons réalisé une performance d’équipe. Que ce soit niveau mentalité ou solidarité, même si sur le plan du jeu, nous sommes capables de faire mieux. »

Rendez-vous le 30 mars prochain sur la pelouse du Parc des Princes à 21h00 pour la manche retour.