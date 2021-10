Ramos attendu à l’entrainement collectif, Verratti au repos

Au lendemain de son match nul face à Marseille (0-0), le PSG suscite encore et toujours de nouvelles interrogations. En difficulté et réduit à 10 à l’heure de jeu, Paris n’a pas brillé dans le jeu et peine après plus de deux mois de compétition à convaincre malgré un excellent bilan comptable. Renforcé par de nombreuses pointures au terme d’un mercato de légende, Pochettino ne semble pas tirer le meilleur de son groupe pourtant plus étoffé que jamais. En effet, beaucoup de supporters espèrent le passage à un système à 3 défenseurs pour exploiter au maximum les qualités d’une équipe qui aspire à aller de l’avant tout en se reposant sur Marquinhos, Kimpembe et… Sergio Ramos.

L’Espagnol est arrivé en Légende. Fort d’une expérience de champion au Réal Madrid, Ramos se devait d’apporter une nouvelle option de choix dans l’animation défensive de Pochettino. Attendu au tournant, le numéro 4 francilien est finalement toujours convalescent d’une blessure au mollet. Ramos n’a donc toujours pas lancé sa saison mais devrait selon Le Parisien, intégrer les séances collectives dès cette semaine avec l’intégralité du groupe Rouge et Bleu. Cantonné aux entraînements individuels depuis de longues semaines, l’ancien capitaine Madrilène devrait ainsi favoriser son intégration au sein de l’effectif avec pour objectif souhaitons-le, d’insuffler un nouveau souffle à une équipe pas toujours convaincante sur le terrain. De son côté, Marco Verratti est toujours selon Le Parisien, laissé au repos avec en perspective le déplacement du PSG à Leipzig. L’Italien multiplie les soins pour soigner sa hanche après son choc avec Guendouzi, mais était de toute façon forfait pour la réception de Lille (vendredi, 21H) à cause d’une accumulation de cartons jaunes.