Ce samedi soir, le PSG s’est qualifié pour les 8es de finale de Coupe de France en venant à bout de l’US Orléans (1-4) sur la pelouse du Stade de la Source.

Dans un match peu emballant, le PSG a obtenu l’essentiel lors de son court déplacement à Orléans. Dans le cadre des 16es de finale de Coupe de France, les Rouge & Bleu se sont imposés largement face à l’US Orléans (1-4), au Stade de la Source. Sans être brillant, le club parisien s’est montré sérieux et a accéléré en seconde période pour assurer la qualification. Après la rencontre, Gonçalo Ramos, buteur ce samedi soir, s’est exprimé au micro de beIN SPORTS 1.

« On est très heureux et satisfaits de la victoire »

« Comment se sent-il après son match ? Je me sens bien, ça a été important pour moi de marquer ce soir, ça nous permet de nous qualifier pour la suite. La belle performance de Mbappé (doublé et deux passes décisives) ? Il faut toujours compter sur un Kylian qui peut faire la différence même si l’adversaire a été très bon ce soir. On est très heureux et satisfaits de la victoire. »