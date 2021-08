Ramos et Gueye forfaits pour Troyes / PSG

Pour son premier match de la saison 2021-2022 de Ligue 1, le PSG devra une nouvelle fois composer sans plusieurs joueurs. En effet à la veille du déplacement à Troyes (21h sur Canal Plus Sport), le club de la capitale a dévoilé son point médical. Et Sergio Ramos ne disputera toujours pas son premier match avec le PSG ce week-end. L’international espagnol “en phase de reprise progressive sur le terrain suite à une lésion du solaire du mollet gauche.” Après avoir contracté la Covid-19 avant le match du Trophée des Champions, Idrissa Gueye poursuit son protocole. De leur côté, Colin Dagba et Juan Bernat sont toujours en phase de reprise. Alexandre Letellier et Teddy Alloh sont les autres absents.

Sans surprises, les derniers vacanciers – Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Marco Verratti, Leandro Paredes, Neymar Jr et Ángel Di María – ne seront pas disponibles pour ce match.

Le point médical avant Troyes / PSG