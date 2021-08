Pochettino : “Cette année, on sera plus strict dans tous les détails”

Ce samedi à 21 heures (Canal Plus Sport), le PSG débutera sa saison 2021-2022 de Ligue 1 par un déplacement à Troyes. Et pour cette rencontre au Stade de l’Aube, le club de la capitale voudra entamer ce nouvel exercice par une victoire face au promu troyen. À la veille de ce match, l’entraîneur des Rouge & Bleu – Mauricio Pochettino – a répondu aux questions des médias. Sans surprise, il a été directement questionné sur le dossier Lionel Messi. Extraits choisis.

Au sujet de Lionel Messi

Pochettino : “Comme je l’ai dit. On est concentrés sur le début de la saison. Le club travaille sur le mercato discrètement pour améliorer l’équipe afin d’atteindre les objectifs de la saison. On sait ce qui s’est passé hier (la non-prolongation de Messi, ndlr). Je pense qu’on doit bien commencer la saison et faire un bon match face à Troyes. On doit aller là-bas pour gagner. Leonardo et notre président (Nasser Al-Khelaïfi) travaillent pour améliorer l’effectif.”

Difficile d’avoir un onze compétitif face à Troyes ?

Pochettino : “C’est toujours difficile quand un élément manque car cela affecte la dynamique et la préparation. On a de nombreux internationaux qui ont joué des compétitions. Aujourd’hui, on est contents d’avoir tous les joueurs. On a vécu une année anormale avec la Covid et on savait que ces joueurs avaient besoin vacances. C’était quelque chose de nécessaire avant de débuter cette saison. À partir de maintenant, on a des joueurs qui sont tous avec nous pour préparer cette mise en forme.”

Mbappé présent face à Troyes ?

Pochettino : “Kylian est à disposition. Il y a un pourcentage de chance élevé qu’il débute le match contrer Troyes.”

Un besoin au poste d’attaquant avec Messi?

Pochettino : “Plutôt qu’un poste, dans le cas de Messi, c’est la qualité d’un joueur de ce calibre qui compte. Le club travaille avec différentes options et solutions et bien sûr Messi en est une. Nous, nous sommes concentrés sur le match de demain qui sera important.”

Un nouveau projet de jeu pour cette saison ?

Pochettino : “Parfois c’est peut-être un problème de langue et on ne se comprend pas très bien par rapport au projet. On est arrivés en janvier et une des premières choses qu’on a dit, c’était la capacité d’adaptation à un nouveau contexte dans un club. Dans un projet, on parle de temps et de consistance pour avoir un vrai effet par rapport à notre vision d’équipe. Il y a parfois des choses qui ont été mises hors de contexte. Contre Marseille au Trophée des Champions, je donne du crédit aux joueurs et aussi à l’ancien staff qui nous a donné la chance de disputer ce trophée (…) Après le match face à Barcelone en C1, dans une action d’honnêteté, j’ai simplement dit que je n’avais pas mérité tant d’honneur (…) Il faut un équilibre dans la défaite comme dans la victoire. Et on communique avec une totale transparence (…) Logiquement, tout entraineur a son projet et son idée de jeu. Mais cela dépend aussi des joueurs que l’on a dans l’équipe à la fin du mercato. On verra si c’est positif ou négatif mais à la fin, si nous remplissons nos objectifs, ce sera un succès. On vient de prolonger et cela montre que le club croit en nous pour les deux prochaines années. Le club pense que c’est la meilleure des choses et nous, on donnera tout pour bien répondre au club et aux supporters.”

Un contact téléphonique entre lui et Messi selon les médias anglais ?

Pochettino : “Je n’ai pas parlé avec les médias anglais, je suis concentré sur le match de demain. Une arrivée de Messi entraînerait-il un départ de Mbappé ? Non.”

Son ressenti sur les recrues du PSG

Pochettino : “Je suis très content du travail et des efforts du club pour améliorer l’effectif et attirer des joueurs qui peuvent nous aider. Je suis content avec tout le monde. Certains peuvent jouer maintenant et d’autres après. Je suis aussi très content de la manière de travailler. Je suis content par rapport au travail réalisé.”

Les objectifs de cette saison

Pochettino : “L’objectif du club est de gagner chaque compétition qu’on jouera. On a déjà perdu une compétition. Il faut donner du mérite au LOSC mais ça m’enrage et ça me donne un sentiment de revanche. L’objectif est de gagner chaque match pour remplir nos objectifs. On sera plus strict cette année dans tous les détails. C’est là que l’accent est mis en étant meilleur chaque jour afin de nous donner les moyens de gagner les compétitions. J’ai la rage et la haine de perdre et on fera tout pour satisfaire les efforts du club pour améliorer l’équipe.”

Quel PSG veut-il voir demain ?

Pochettino : “Avec les joueurs plus en forme, on mettre une équipe performance. L’objectif est de gagner et de bien jouer au football. Le plus important est d’avoir cette victoire.”

Kalimuendo peut-il avoir le rôle de troisième attaquant cette saison ?

Pochettino : “Nous sommes contents d’Arnaud, c’est un jeune du club. On est en train d’analyser et voir. On verra à la fin du mercato les meilleures options pour lui et l’équipe. C’est la même chose pour Dina-Ebimbe.”