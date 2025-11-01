Ramos : « Je marque plus de fois quand je rentre, peut-être parce que je suis plus souvent remplaçant ! »

Gonçalo Ramos, d’un coup de tête, a offert la victoire au PSG ce samedi contre Nice (1-0) lors de la onzième journée de Ligue 1. Il a ironisé sur son rôle de supersub.

De nouveau remplaçant au coup d’envoi lors de la rencontre de la onzième journée de Ligue 1 contre Nice ce samedi après-midi, Gonçalo Ramos a offert la victoire au PSG sur le dernier corner de la rencontre après avoir propulsé le ballon au fond des filets sur une déviation de la tête de Khvicha Kvaratskhelia sur un corner de Kang-in Lee (1-0). Présent en zone mixte, dans des propos relayés par L’Equipe, l’attaquant est revenu avec ironie sur sa faculté à marquer lorsqu’il était remplaçant.

« Je n’ai pas attendu le but pour avoir de la confiance »

« Tous les matches sont importants, et on veut tous les gagner. C’est très difficile de jouer n’importe quel match de Ligue 1, parce qu’en Ligue des champions, les équipes jouent les yeux dans les yeux avec nous, alors qu’en Ligue 1, moins. Ils jouent tous derrière. Les supporters nous ont parfaitement soutenus ce soir. C’est une excellente victoire. Marquer lors de ma 100e avec le PSG ? Je ne le savais pas et viens de l’apprendre, mais c’est incroyable et très spécial ce que je viens de vivre. C’est un plaisir de mettre un but à la dernière minute, c’est magnifique. C’est un match spécial pour moi. Je n’ai pas attendu le but pour avoir de la confiance. Je marque plus de fois quand je rentre, peut-être parce que je suis plus souvent remplaçant (rires). Mais c’est une très belle histoire et une belle préparation pour affronter le Bayern Munich. On s’y prépare depuis un moment, mais chaque jour est une opportunité de s’améliorer. »