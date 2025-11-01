Ligue 1 – Grâce à Gonçalo Ramos, le PSG s’impose sur le fil face à Nice

Ce samedi après-midi, le PSG accueillait l’OGC Nice avec pour ambition de conserver son fauteuil de leader à l’issue de ce week-end.

Leader du championnat, le PSG n’avait pas le droit à l’erreur sur sa pelouse face à l’OGC Nice. Pour conserver leur fauteuil de leader, les Rouge & Bleu devaient s’imposer en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Et à quelques jours du choc de Ligue des champions face au Bayern Munich (4 novembre), Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe très compétitive avec la première titularisation de João Neves depuis sa blessure ou encore les présences d’Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Willian Pacho et Vitinha dès le coup d’envoi.

Le résumé du match

Dans ce premier acte, l’OGC Nice a clairement montré son intention avec son double bus devant sa surface. Sans solutions, les joueurs de Luis Enrique ont eu du mal à se procurer des actions de but. Le premier danger est venu de Bradley Barcola dont le tir enroulé est capté par Yéhvann Diouf (14e). Inoffensifs jusque-là, la première grosse occasion du match est venue des Aiglons. Sur un cafouillage à la suite d’un corner, Khvicha Kvaratskhelia a sauvé le danger sur sa ligne (32e). Une action qui a réveillé les Parisiens. Tout d’abord par Achraf Hakimi qui a repris du genou un centre travaillé de Nuno Mendes, mais le portier niçois a réalisé une parade déterminante (38e). Puis dans la foulée, Bradley Barcola n’a pas profité d’une erreur défensive adverse. Seul au second poteau, le numéro 29 parisien a manqué de conviction dans son tir (39e). Une première période où les champions de France ont eu du mal à se montrer dangereux face au bloc très bas de l’OGC Nice (18% de possession de balle).

En seconde période, le PSG est encore tombé sur une équipe qui aura finalement refusé le jeu durant tout le match. Et les Rouge & Bleu ont poussé pour ouvrir le score en tentant une multitude de frappes non cadrées. Pour forcer ce verrou, Luis Enrique a décidé de lancer Fabian Ruiz, Lee Kang-In, Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos. Dans une fin de match irrespirable, les champions de France ont multiplié les occasions de buts mais Yéhvann Diouf est resté vigilant. Le portier niçois a notamment réalisé une parade sur une tête de Gonçalo Ramos (90’+4). Et alors que l’OGC Nice était en train de réaliser le hold-up de la saison, la dernière action parisienne a été la bonne. Sur un corner de Lee Kang-In, la déviation au premier poteau de Khvicha Kvaratskhelia a profité au Portugais qui a délivré tout le Parc des Princes (1-0, 90’+5). Une juste récompense pour le PSG qui a fini par faire sauter le verrou de cette équipe niçoise inexistante. Avec ce succès arraché dans les dernières secondes, le club parisien va rester sur son fauteuil de leader à l’issue de ce week-end. Prochain match face au Bayern Munich mardi prochain.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ C’est Kvaratskhelia qui débute sur le côté droit de l’attaque et Barcola à gauche.

4′ Grosse possession de balle des Parisiens, les Niçois n’ont plus touché le ballon depuis le coup d’envoi.

5′ Premier corner pour le PSG après une frappe lointaine de J.Neves contrée par Sanson. Ce corner est dégagé par la défense niçoise.

7′ L’OGC Nice est en bloc très bas. Paris tente de trouver une faille en contournant le bloc.

8′ La possession est complètement à l’avantage du PSG avec 96%.

Sur un corner tiré par Nuno Mendes, Diouf sort bien pour capter le ballon devant Zabarnyi.

14′ La première situation pour le PSG ! Après un bon contrôle sur son côté gauche pour éliminer son vis-à-vis, Barcola tente une frappe enroulée mais Diouf a bien plongé pour capter le ballon.

18′ Après un petit festival de dribbles pour éliminer trois Niçois, Kvaratskhelia écrase trop sa frappe.

21′ Bien servi en profondeur par Pacho, Barcola centre au second poteau pour Kvaratskhelia. Le Géorgien remise en retrait pour Hakimi, dont le tir est contré par la défense adverse.

26′ Barcola et Kvaratskhelia change de position. Le Français occupe désormais le couloir droit de l’attaque et le Géorgien file à gauche.

30′ Le PSG ne s’est toujours pas procuré d’occasions franches.

32′ Grosse frayeur dans la surface parisienne. Sur un corner niçois, le ballon traine dangereusement et Kvaratskhelia sauve sur sa ligne. Chevalier s’impose ensuite dans les airs.

36′ La frappe lointaine de Vitinha passe juste au-dessus de la transversale de Diouf.

38′ QUEL ARRET DE DIOUF FACE À HAKIMI. Sur un centre travaillé de Nuno Mendes, Hakimi frappe du genou mais Diouf réalise un bel arrêt. Le Marocain était signalé en position de hors-jeu.

39′ QUELLE OCCASION POUR BARCOLA. Sur une erreur de relance niçoise, Mayulu n’en profite pas. Le ballon revient sur Barcola, seul au second poteau, dont le tir sans conviction est stoppé par Diouf.

45′ Une minute de temps additionnel.

45’+1 Zaïre-Emery a mis le feu dans la défense niçoise mais cela termine par une action dégagée par l’OGCN.

45’+1 C’est la pause au Parc des Princes avec ce score nul et vierge (0-0). Les Parisiens butent sur le bloc bas de Nice (17% de possession de balle) et ne parvient pas à se créer de nombreuses occasions. Il faudra mettre plus d’intensité dans les actions offensives en seconde période.

46′ La seconde période débute. Aucun changement du côté des Parisiens. À Nice, Diop a pris la place de Jansson.

46′ Sur un contre, Hakimi sert Barcola à droite. Le Français centre en retrait pour Mayulu, qui manque sa frappe.

50′ Les Parisiens sont revenus avec d’autres intentions et se montrent plus offensifs.

53′ Le centre de Kvaratskhelia est capté par Diouf au sol.

53′ La frappe lointaine de J.Neves passe juste à côté du poteau de Diouf.

57′ La frappe de loin plein axe de Zaïre-Emery est captée par Diouf. Le PSG accélère.

58′ Sur une passe dans l’intervalle de Pacho pour Mayulu, le Titi profite de l’appel de Barcola pour tenter un tir en force, mais ce n’est pas cadré.

61′ Le centre de Barcola trouve la tête de Kvaratskhelia, mais ce n’est toujours pas cadrée.

63′ Carton jaune pour Zabarnyi pour une semelle involontaire sur Abdi après avoir fait une belle passe.

66′ Double changement pour le PSG. J.Neves et Barcola cèdent leur place à F.Ruiz et Barcola.

68′ La frappe de loin de Vitinha est détournée par Diouf.

72′ Double changement pour le PSG. Zaïre-Emery et Mayulu cèdent leur place à Dembélé et G.Ramos.

76′ Le centre de F.Ruiz passe devant tout le monde. Ça pousse pour ouvrir le score face à des Niçois à l’agonie.

77′ Le PSG multiplie les centres depuis les entrées de G.Ramos et Dembélé.

78′ Carton jaune logique pour Kvaratskhelia pour avoir stoppé volontairement Boga qui partait en contre-attaque.

80′ La tête croisée de G.Ramos sur un centre de Lee ne trompe pas Diouf.

80′ Sur une action magnifique entre Hakimi et Dembélé, le Marocain centre pour G.Ramos dont le tir flirte la lucarne de Diouf.

86′ Le centre de Dembélé pour F.Ruiz, qui n’arrive pas à remiser sa tête.

87′ Carton jaune pour Lee pour contestation. Pourtant le Sud-Coréen réclamait un corner à juste titre.

89′ Mendy part en contre pour Nice mais son tir manque de force pour tromper Chevalier.

90′ Quatre minutes de temps additionnel.

90’+3 Le tir de Dembélé est capté par Diouf.

90'+4 L'arrêt de Diouf sur une tête de G.Ramos !!!!

90’+5 BUTTTTTTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE RAMOSSSSSSSSSSSSSS (1-0). Sur le dernier corner du match, Kvaratskhelia dévie au premier poteau et le Portugais catapulte le ballon de la tête.

90’+6 C’est terminé sur cette action. Le PSG s’impose sur le fil grâce à Gonçalo Ramos. Une victoire largement méritée face à une équipe qui a refusé le jeu pendant tout le match.

Feuille de match Paris Saint-Germain / OGC Nice

11e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 17 heures – Diffuseur : beIN SPORTS 1 – Arbitre principal : François Letexier – Arbitres assistants : Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni – Quatrième arbitre : Mikaël Lesage – VAR : Nicolas Rainville et Abdelali Chaoui – But : G.Ramos (90’+5) Cartons : Bah (27e), Zabarnyi (63e), Kvaratskhelia (78e), Lee (87e).

Le XI du PSG : Chevalier – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery (Dembélé, 72e), Vitinha, J.Neves (F.Ruiz, 66e) – Barcola (Lee, 66e), Mayulu (G.Ramos, 72e), Kvaratskhelia Remplaçants : Safonov, Marquinhos, Beraldo, L.Hernandez, F.Ruiz (66e), Lee (66e), G.Ramos (72e), Dembélé (72e), Ndjantou

Le XI de l'OGC Nice : Diouf – Mendy, Bah, Oppong, Bard (c) – Louchet (Abdul Samed, 84e), Boudaoui, Sanson (Vanhoutte, 71e) – Abdi, Jansson (Diop, 46e, Boga, 72e), Gouveia Remplaçants : Boga (72e), Bouard, Diop (46e), Dupé, Mantsounga, Ndombele, Kevin Carlos, Vanhoutte (71e), Abdul Samed (84e).

: Diouf – Mendy, Bah, Oppong, Bard (c) – Louchet (Abdul Samed, 84e), Boudaoui, Sanson (Vanhoutte, 71e) – Abdi, Jansson (Diop, 46e, Boga, 72e), Gouveia