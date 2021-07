Ramos : “Je suis un travailleur, j’aime être constant et avoir le sens du sacrifice”

C’est désormais officiel, Sergio Ramos est un joueur du PSG. L’international espagnol – libre de tout contrat après 16 années passées au Real Madrid – a paraphé un bail de deux saisons avec les Rouge et Bleu, soit jusqu’en 2023. Après l’annonce de sa signature, le défenseur de 35 ans a évoqué sa joie de rejoindre le club de la capitale dans un entretien accordé au site officiel du PSG. Le quadruple vainqueur de la Ligue des champions a également été questionné sur les objectifs du club parisien. Extraits choisis.

Son regard sur le PSG

Ramos : “C’est un club qui fait partie du gratin en Europe, c’est un club qui travaille beaucoup pour réussir, avec une belle histoire. C’est un club jeune mais qui ne cesse de grandir. Il y a de grands joueurs au sein de l’effectif, c’est une chance pour moi de grandir sur le plan personnel et professionnel.”

Les ambitions du club

Ramos : “Nous sommes dans un club qui veut tout gagner. Après, le football n’est pas une science exacte, il y a toujours des détails qui font qu’un match se perd ou se gagne… Mais il faut donner le maximum pour avoir l’esprit tranquille, tout donner sur le terrain, c’est aussi ce qui définit cette équipe et ce club, il faut toujours voir les choses en grand. Nous sommes là pour tout donner et gagner.”

Ses qualités et valeurs

Ramos : “Je pense que je peux apporter de l’expérience et de la maturité. Je suis un travailleur, j’aime être constant et avoir le sens du sacrifice. C’est ce que j’ai réalisé pendant toute ma carrière, et j’essaierai de donner le meilleur de moi-même pour essayer de ramener le plus de titres ici.”

Le numéro 4

Ramos : “Ce numéro 4, je l’apprécie beaucoup par superstition, parce que je l’ai eu dès le début de ma carrière, et puis il m’a ensuite accompagné tout au long de ma vie, m’a poursuivi, m’a apporté de la chance, et beaucoup de victoires. Maintenant, le n°4 fait partie de moi en tant que personne et en tant que professionnel. Pour moi, c’est un privilège de pouvoir porter ce numéro dans une aussi belle équipe que le Paris Saint-Germain. Donc, ce sera forcément très spécial de pouvoir porter mon numéro, ici à Paris.”

Palmarès

Ligue des Champions UEFA (2014, 2016, 2017 et 2018)

Coupe du Monde des clubs de la FIFA (2014, 2016, 2017 et 2018)

Supercoupe de l’UEFA (2014, 2016 et 2017)

Liga (2007, 2008, 2012, 2017 et 2020)

Coupe d’Espagne (2011 et 2014)

Supercoupe d’Espagne (2008, 2012, 2017 et 2020)

Coupe du Monde (2010)

Championnat d’Europe (2008 et 2012)

Parcours