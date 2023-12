Ramos seul absent de l’entraînement du PSG à J-1 de Dortmund

Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG affronte le Borussia Dortmund. À la veille de cette rencontre, les Parisiens s’entraînaient une dernière fois. Seul Gonçalo Ramos manquait à l’appel.

Le PSG joue son avenir européen demain soir sur la pelouse du Borussia Dortmund. Deuxième de son groupe, le club de la capitale a encore son destin entre ses mains lors de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions. En s’imposant au Signal Induna Park, il s’emparera de la première place du groupe. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Keylor Navas et Fabian Ruiz. Pour cette rencontre capitale, le coach espagnol a convoqué un groupe de 19 joueurs, avec Marquinhos et Warren Zaïre-Emery, revenus à la compétition ce week-end lors de la victoire contre Nantes (2-1).

Sous les yeux de Nasser al-Khelaïfi

Ce mardi soir, les joueurs du PSG s’entraînaient une dernière fois sur la pelouse du Borussia Dortmund. On a pu suivre les 15 premières minutes de cette séance. Et comme expliqué par Luis Enrique en conférence de presse, seul Gonçalo Ramos, grippé et incertain pour la rencontre de demain, était le seul absent de la séance. Warren Zaïre-Emery et Marquinhos étaient bien avec leurs coéquipiers et ont participé au traditionnel toro de début d’entraînement. Une séance à laquelle ont assisté Luis Campos, le conseiller sportif des Rouge & Bleu, et Nasser al-Khelaïfi, le président parisien. Les donnes hommes étaient en grande discussion pendant que les joueurs s’entraînaient.