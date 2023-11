Ce jeudi, de nombreux joueurs du PSG étaient présents sur les différentes pelouses avec leur sélection avec des objectifs bien différents.

Pendant cette trêve internationale, les joueurs du PSG sont éparpillés aux quatre coins du monde. Et 16 Parisiens sont concernés par cette coupure internationale. Ce jeudi, huit joueurs des Rouge & Bleu disputaient des matches avec leur sélection.

Liechtenstein / Portugal (0-2)

Déjà qualifié pour l’Euro 2024, le Portugal voulait poursuivre son sans-faute dans ces Eliminatoires. Et les partenaires de Cristiano Ronaldo ont réussi leur mission avec une neuvième victoire en autant de rencontres dans cette phase de poules. Après avoir tenu le score de parité pendant une mi-temps, le Liechtenstein a craqué dès le retour des vestiaires sur un but de Cristiano Ronaldo (47′). Dix minutes plus tard, João Cancelo a doublé la mise (57′). Un succès tranquille pour la Seleção das Quinas qui aura pour objectif de terminer en beauté son parcours face à l’Islande dimanche.

Titulaire, Gonçalo Ramos a disputé l’intégralité du match à la pointe de l’attaque. Cependant, le joueur du PSG a peu pesé sur la rencontre. Avec l’ultra domination de sa formation (84% de possession de balle), l’attaquant de 22 ans a touché plus de ballons qu’à son habitude (41) mais a montré beaucoup de déchets avec 10 ballons perdus et seulement 33% de duels gagnés (2/6). Il aurait pu sauver sa soirée avec un but marqué en fin de rencontre, malheureusement refusé pour une position de hors-jeu. Il n’a cadré aucun de ses trois tirs. De son côté, Vitinha est entré en jeu à la 67e minute et a parfaitement su s’adapter à la domination de son équipe avec 100% de passes réussies (40/40). Il aurait pu être passeur décisif mais le but de son coéquipier en club, Gonçalo Ramos, a été refusé.

Le XI du Portugal : Sa – A.Silva, R.Neves, T.Gomes – Cancelo (João Mario, 87′), B.Silva (Horta, 60′), B.Fernandes ( Vitinha , 68′), D.Jota – C.Ronaldo (Bruma, 68′), G.Ramos , J.Félix (J. Neves, 87′) Gonçalo Ramos : 90 minutes Vitinha : 23 minutes

Slovaquie / Islande (4-2)

Pas encore qualifiée pour l’Euro, la Slovaquie du capitaine Milan Skriniar jouait un match important face à l’Islande à Bratislava. Les Slovaques ont très mal débuté la rencontre avec un but encaissé dès la 17e minute. Mais ils ont réussi à redresser la situation grâce à des réalisations de Juraj Kucka (30′), Ondrej Duda (36′, sp) et un doublé de Lukas Haraslin (47′, 55′) pour une victoire finale sur le score de 4-2. Un succès qui permet ainsi à la Slovaquie de Milan Skriniar d’obtenir son ticket pour l’Euro 2024. Pour leur dernier match de groupe, les Sokoli défieront la Bosnie-Herzégovine.

Titulaire et capitaine, Milan Skriniar a disputé l’intégralité de la rencontre dans une défense à quatre. Peu sollicité, il a été efficace dans son jeu (94% de passes réussies) avec un faible déchet technique (5 ballons perdus).

Le XI de la Slovaquie : Dubravka – Gyömber, Vavro, Skriniar (c) , Hancko – Kucka, Lobotka, Duda (Benes, 79′) – Schranz (Duris, 79′), Bozenik (Polievka, 89′), Haraslin (Suslov, 65′) Milan Skriniar : 90 minutes

Classement groupe J

Portugal – 27 pts (+32) Slovaquie – 19 pts (+8) Luxembourg – 14 pts (-7) Islande – 10 pts (+3) Bosnie-Herzégovine – 9 pts (-10) Liechtenstein – 0 pt (-26)

Chypre / Espagne (1-3)

Déjà qualifiée pour l’Euro 2024, l’Espagne a fait tourner son effectif pour le match face à Chrypre ce jeudi. Seul Parisien convoqué avec la Roja, Fabian Ruiz est resté sur le banc et n’a pas disputé la moindre minute. Les champions d’Europe 2012 se sont rendus le match facile grâce à trois buts en moins de trente minutes : Lamine Yamal (5′), Mikel Oyarzabal (22′) et Joselu (28′). Pas encore assuré de terminer en tête de son groupe, l’Espagne ne devra pas perdre pour son dernier match contre la Géorgie dimanche.

Le XI de l’Espagne : Raya – J. Navas (Carvajal, 66′), Le Normand (Garcia Zubiria, 46′), P.Torres, Grimaldo – Gavi, Zubimendi, Merino (A.Garcia, 46′) – Yamal (F.Torres, 73′), Joselu, Oyarzabal (Riquelme, 40′) Fabian Ruiz : 0 minute

Classement groupe A

Espagne – 18 pts (+18) Ecosse – 16 pts (+9) Norvège – 10 pts (+2) Géorgie – 8 pts (-4) Chypre – 0 pts (-25)

Colombie / Brésil (2-1)

De son côté, le Brésil poursuivait ses éliminatoires à la Coupe du monde 2026. Après son match nul face au Vénézuela (1-1) et la défaite contre l’Uruguay (2-0), la Seleção brasileira avait à coeur de renouer avec la victoire. Et cela avait bien débuté avec l’ouverture du score rapide de Gabriel Martinelli (4′). Mais dans le dernier quart d’heure, l’ailier de Liverpool, Luis Diaz, a puni les Brésilien avec un doublé en quatre minutes (75′, 79′). Une deuxième défaite d’affilée qui met le Brésil dans une position inconfortable (5e), à cinq points du leader argentin. Justement, l’Argentine sera le prochain adversaire du Brésil mercredi prochain.

Capitaine en l’absence de Casemiro et titulaire pendant 90 minutes, Marquinhos a bien résisté aux attaques colombiennes et a réussi 100% de ses passes (44/44). Mais le capitaine a semblé perdu sur le deuxième but des Cafeteros, comme le précise Globo Esporte qui lui attribue la note de 5/10 : « Choisi comme capitaine en l’absence de Casemiro, il s’est livré à des duels rapides avec les attaquants colombiens et s’est montré efficace dans ses interventions. Cependant, sur le deuxième but colombien, il a semblé perdre le fil. »

Le XI du Brésil : Alisson – Emerson, Marquinhos (c) , Gabriel (Douglas Ruiz, 82′), Lodi (Pepê, 81′) – Raphinha (Endrick, 82′), B.Guimaraes, André, Martinelli – Rodrygo (Paulinho, 69′), Vinicius (João Pedro, 27′) Marquinhos : 90 minutes

¡DOBLETE DE LUIS DÍAZ Y COLOMBIA LO DIO VUELTA!



Argentine / Uruguay (0-2)

Dans l’autre match de la soirée, l’Uruguay de Marcelo Bielsa a crée la sensation. Après avoir battu le Brésil le mois passé, la Celeste est cette fois-ci venue à bout des champions du monde à Buenos Aires sur le score de 2-0. Un résultat obtenu grâce à des réalisations de Ronald Araujo (41′) et Darwin Nunez (87′). Un succès qui permet à l’Uruguay de revenir à deux points de leur adversaire du soir avant le match face à la Bolivie mercredi prochain.

Titulaire au milieu de terrain, Manuel Ugarte a disputé l’intégralité du match et a reçu un carton jaune à la 32e minute qui va le suspendre pour la prochaine rencontre. Dans l’euphorie de cette victoire prestigieuse, le média uruguayen El Observador a attribué la note de 9/10 au milieu de terrain du PSG : « Il a eu la lourde tâche de participer à la stratégie défensive visant à contenir Messi. Il a offert sa prestation habituelle. Une erreur défensive à la 20e minute a conduit à une faute sur Messi à l’entrée de la surface. À 32 minutes, il a reçu un carton jaune, ce qui l’exclut du prochain match contre la Bolivie mardi. En seconde période, il a encore mieux joué. » Manuel Ugarte s’est aussi distingué dans ce match après un geste obscène envers Rodrigo De Paul, à qui il est reproché d’être trop protecteur envers Lionel Messi. Après la rencontre, l’ancien Parisien a demandé plus de respect de la part de ses adversaires : « C’est normal ce genre de matchs, les éliminatoires… Contre l’Uruguay, c’est toujours comme ça. Je préfère ne pas dire ce que je pense. Les jeunes doivent apprendre le respect des anciens. Ce classique a toujours été intense, dur, mais toujours avec beaucoup de respect. Ils doivent apprendre un peu. »

Le XI de l’Uruguay : Rochet – R.Araujo, S.Caceres, Olivera, Viña (J.Gimenez, 46′) – Ugarte , Valverde (c) – Pellistri (Canobbio, 88′), De La Cruz, M.Araujo (Bentancur, 62′) – Nunez (Viñas, 90′) Manuel Ugarte : 90 minutes

Classement zone Amérique du Sud

Argentine – 12 pts (+5) Uruguay – 10 pts (+5) Colombie – 9 pts (+2) Venezuela – 8 pts (+3) Brésil – 7 pts (+2) Equateur – 5 pts (+1) Paraguay – 5 pts (-1) Chili – 5 pts (-3) Bolivie – 3 pts (-7) Pérou – 1 pt (-7)

Corée du Sud / Singapour (5-0)

Performant avec le PSG, Lee Kang-In continue sur la même lancée avec la Corée du Sud. Pour leur entrée en lice dans la phase de qualifications à la Coupe du monde 2026, les Sud-Coréens se sont largement imposés face à Singapour sur le score de 5-0. Le joueur du PSG a marqué un but d’une frappe sèche (85′) et avait aussi délivré une superbe passe décisive sur l’ouverture du score de Cho Gue-Sung (44′). Hwang Hee-Chan (49′), Son Heung-min (63′) et Hwang Ui-jo (68′) sont les autres buteurs de la rencontre. Avec ce succès, la Corée du Sud s’empare de la première place du groupe et défiera la Chine mardi prochain.

Le XI de la Corée du Sud : Kim Seung-Gyu – Lee Ki-Je, Seol Young-Woo, Jung Seong-Hyun, Kim Min-Jae – Hwang In-Beom – H.Hwang, Lee Jae-Sung, Lee Kang-In , H.Son – Cho Gue-Sung Lee Kang-In : 90 minutes

Le groupe C

Corée du Sud – 3 pts (+5) Chine – 3 pts (+1) Thaïlande – 0 pt (-1) Singapour – 0 pt (-5)

Saint-Marin U21 / Italie U21 (0-7)

Enfin, l’Italie U21 poursuivait ses Eliminatoires à l’Euro U21 2025. Très peu utilisé par Luis Enrique au PSG, Cher Ndour garde cependant une place importante dans le onze de la formation italienne. Et son équipe s’est largement imposée face à Saint-Marin (0-7). Un succès qui leur permet d’occuper la première place du groupe A avant le choc face à l’Irlande mardi prochain. Titulaire, Cher Ndour a participé à l’intégralité du match. Dans un milieu à trois, l’ancien de Benfica s’est montré à l’aise avec 96 % de passes réussies (65/68), 86 ballons touchés et une passe décisive. Un temps de jeu important pour le jeune de 19 ans qui accumule seulement 25 minutes avec les Rouge & Bleu.

Le XI de l’Italie : Desplanches – Zanotti, Ghilardi, Pirola, Calafiori – Casadei, Prati, Ndour – Volpato – Gnonto, Esposito Cher Ndour : 90 minutes

