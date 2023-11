Vers une titularisation de Zaïre-Emery face à Gibraltar ?

Ce samedi soir (20h45 sur TF1), l’équipe de France accueille Gibraltar dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024. Face à un faible adversaire, Warren Zaïre-Emery pourrait saisir l’occasion.

Warren Zaïre-Emery bat de nombreux records de précocité ces derniers mois. Devenu un titulaire indiscutable au PSG, le Titi a logiquement été récompensé avec une première convocation en équipe de France A. Et le joueur de 17 ans aura une belle occasion à saisir pour entrer encore un peu plus dans l’histoire. Déjà qualifiés pour l’Euro 2024, les Bleus ont encore pour objectif de finir tête de série afin d’avoir un tirage plus clément pour la compétition estivale. Mais face à une équipe de Gibraltar bien faible, Didier Deschamps pourrait offrir une belle opportunité à Warren Zaïre-Emery.

Warren Zaïre-Emery en balance avec Boubacar Kamara

Comme l’annonce L’Equipe dans son édition du jour, avec le forfait d’Eduardo Camavinga (remplacé par Khéphren Thuram) « la titularisation de Warren Zaïre-Emery prend plus de poids. » Le joueur du PSG est en balance avec le joueur d’Aston Villa Boubacar Kamara afin d’accompagner Antoine Griezmann et Adrien Rabiot dans l’entrejeu. Pour le reste du onze, Didier Deschamps ne devrait pas réserver de grande surprise. Lucas Hernandez devrait débuter en charnière centrale aux côtés de Dayot Upamecano. Théo Hernandez et Jonathan Clauss ont de grande chance d’être titulaires. En attaque, Kingsley Coman pourrait être préféré à Ousmane Dembélé. En difficulté depuis le début de saison, Randal Kolo Muani pourrait laisser sa place à Marcus Thuram à la pointe de l’attaque. Sauf surprise, le capitaine des Bleus et attaquant du PSG, Kylian Mbappé, devrait être titulaire.

Le XI probable de la France (L’Equipe) : Maignan – Clauss, Upamecano, L.Hernandez, T.Hernandez – Griezmann, Zaïre-Emery (ou Kamara), Rabiot – Coman, M.Thuram, Mbappé