RC Lens / PSG : l’arbitre de la rencontre désigné

Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le PSG retrouve la Ligue 1 avec un déplacement sur la pelouse du RC Lens, à l’occasion de la 18e journée du championnat.

Après sa victoire au Trophée des Champions face au Toulouse FC (2-0) et son entrée en lice réussie en Coupe de France contre l’US Revel (0-9), le PSG retrouvera la Ligue 1 ce week-end. Leader du championnat, le club parisien se déplace sur la pelouse du RC Lens, 7e au classement. Une belle affiche au Stade Bollaert-Delelis, surtout que les Parisiens ont montré des difficultés sur cette pelouse depuis la remontée des Sang & Or en 2021 avec un bilan de 1 match nul et 2 défaites. Et en ce début de semaine, la LFP a dévoilé le corps arbitral de cette affiche de la 18e journée de Ligue 1.

Jérôme Brisard au sifflet

Cette rencontre sera arbitrée par Jérôme Brisard. Il sera assisté par Christophe Mouysset et Cédric Favre. Jérémy Stinat officiera en tant que quatrième arbitre. Enfin, Eric Wattellier et Thomas Leonard seront à la VAR. Cette saison, Jérôme Brisard a dirigé 9 matches de Ligue 1 pour un total de 40 cartons jaunes et 2 cartons rouges distribués. Au cours de cet exercice 2023-2024, l’homme de 37 ans a déjà arbitré à deux reprises les Rouge & Bleu, lors des victoires face au Stade Brestois (2-3) et le FC Nantes (2-1). Dans un match tendu face au SB29, il avait distribué 7 cartons jaunes et sifflé un penalty en fin de match en faveur des Parisiens. Il a également arbitré la victoire du RC Lens sur la pelouse du RC Strasbourg (0-1) en septembre dernier. La saison passée, Jérôme Brisard avait déjà arbitré le match entre le RC Lens et le PSG à Bollaert, remporté par les Sang & Or sur le score de 3-1.