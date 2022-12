Hakimi évoque son rôle différent entre le PSG et le Maroc

Présent au Mondial avec le Maroc, Achraf Hakimi est l’un des grands acteurs de la qualification des Lions de l’Atlas pour les huitièmes de finale de la compétition. Et avant l’affiche face à l’Espagne, le latéral droit du PSG s’est exprimé sur la différence dans son rôle en club et en sélection.

Premier de son groupe devant la Croatie, la Belgique et le Canada, le Maroc est l’une des belles surprises de cette Coupe du monde 2022. L’équipe de Walid Regragui a séduit avec 7 points pris et 1 seul but encaissé. Désormais, les Marocains affronteront l’Espagne (mardi à 16h) pour espérer une qualification en quarts de finale de la compétition. Malgré quelques douleurs musculaires, Achraf Hakimi (24 ans) a été un élément déterminant des Lions de l’Atlas durant la phase de groupes et sera crucial au moment d’affronter la Roja. Avant cette rencontre, le latéral droit du PSG a accordé un entretien au quotidien Marca où il évoque ce huitième de finale face à l’Espagne et notamment son rôle différent entre la sélection et le club. Extraits choisis.

Une influence différente dans son jeu entre le Maroc et le PSG ?

« Á Paris, il y a de grands joueurs, comme ici, mais avec le Maroc j’ai plus d’importance dans le jeu, je touche plus le ballon, ils me donnent l’importance d’être à l’aise. À Paris, c’est très différent : parfois tu cours et tu ne reçois pas le ballon ; ici, ils essaient de me chercher, ils savent à quel point je peux être important offensivement et défensivement. Ils me donnent beaucoup de confiance et j’essaie de leur en rendre. »

Que représente la Coupe du monde à ses yeux

« C’est quelque chose d’unique, de jouer pour son pays. Et surtout maintenant que nous faisons l’histoire. C’est incroyable de voir comment les gens le vivent, cela nous donne la force de continuer et de faire de grandes choses. Ce sont des moments que vous n’oublierez jamais, d’autant plus si vous entrez dans l’histoire. »

🚨 | Hakimi a été désigné homme du match après la victoire du Maroc contre le Canada 🌟🇲🇦 pic.twitter.com/hyREYpXRCW — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 1, 2022

Se sent-il comme un leader ?

« Non, je ne peux pas penser individuellement. Nous avons une grande équipe. J’essaie de donner le meilleur de moi-même et d’aider les jeunes, de leur transmettre ce que j’ai vécu avant, car ils me considèrent comme une référence. Je ressens l’enthousiasme de mes coéquipiers et je leur transmets. »

Le 8e de finale face à l’Espagne

« Ils ont toujours été parmi les favoris pour la victoire finale, depuis le début de la Coupe du monde. Ils sont dans le top 5. Maintenant, nous les jouons, mais nous sommes pleins de confiance. Nous allons essayer de jouer notre jeu et essayer de les battre (…) Le Maroc est-il pris plus au sérieux maintenant ? Nous faisons notre travail, nous avons fini en tête du groupe et je pense que nous méritons un peu de respect. Je pense que l’Espagne le sait et qu’elle doit avoir un peu peur de nous. Ils doivent avoir peur de nous, pour être honnête. Et pourquoi ne pas les surprendre à nouveau. »