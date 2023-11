Reims / PSG – les notes des Parisiens dans la presse

Hier après-midi, le PSG s’est largement imposé sur la pelouse de Reims (0-3). Une victoire due aux performances de Kylian Mbappé et Gianluigi Donnarumma.

Après sa défaite contre l’AC Milan dans le cadre de la quatrième journée de la phase de poules (2-1), le PSG souhaitait se relever hier après-midi sur la pelouse du Stade de Reims dans le cadre de la douzième journée de Ligue 1. Avec le nul de Nice la veille, les Parisiens pouvaient prendre la tête du championnat pour la première fois de la saison. Et c’est chose faite avec une victoire contre les Rémois (0-3), quatrième de Ligue 1. Grâce à un triplé de Kylian Mbappé, et six arrêts de Gianluigi Donnarumma, le PSG s’est relancé et restera leader à l’issue de cette douzième journée. Les deux joueurs ont reçu les meilleures notes dans Le Parisien et l’Equipe, un 8 pour l’attaquant dans les deux quotidiens, alors que le sportif a offert un 9 au gardien. Pour le quotidien francilien, c’est un 8,5. « Sur sa ligne, l’Italien n’a vraiment que peu d’équivalents en Europe. Ce fut, dans ce domaine, somptueux. Sa parade devant la frappe de Richardson est celle d’un gardien de très haut niveau (40e), tout comme celle sur la tête d’Agbadou (56e). Décisif de nouveau devant une tentative de près de Munetsi (71e). Au pied, il a été sur-responsabilisé. Cela a provoqué ses habituelles imprécisions. Sa relance ratée devant Matusiwa (30e) aurait pu coûter cher« , note l’Equipe. Pour Mbappé, le quotidien sportif indique : « Trois buts qui lui permettent de conforter sa première place au classement des buteurs : un premier (3e) d’une superbe reprise de volée parfaitement placée, le deuxième en renard des surfaces (59e) après un appel contre-appel bien senti et un troisième à la conclusion d’un contre (82e). Après son premier but, il a vécu une première période difficile à l’image de son équipe. Une frappe à côté (35e) et un bon service pour Ramos (45e). Une bonne reprise repoussée par Diouf (67e). Pas loin d’inscrire un quatrième (84e) puis deux minutes plus tard en touchant la barre. » Dans le Parisien, on explique, « comme à son habitude ou presque, le gardien italien a gratifié ses partenaires d’une belle frayeur dans son jeu au pied, après une relance interceptée dans la surface (30e). Mais ces partenaires lui ont vite pardonné, tant il a été monstrueux sur sa ligne en réalisant des arrêts devant Ito (22e, 44e), Richardson (40e), Agbadou (56e) et Munetsi (71e). » Pour le numéro 7 parisien, « Un but d’entrée de jeu sur une reprise de volée tout en maîtrise, des choix contestables par la suite. La star parisienne a parfois forcé son jeu et joué à contretemps mais reste un danger permanent. Son appel contre appel sur le deuxième but fait la différence (2-0, 59e). Bien mieux après, il inscrit un triplé (82e), se procure deux autres opportunités (68e, 84e) et trouve la barre d’une frappe puissante (86e).«

Gonçalo Ramos inexistant

De nouveau titulaire en attaque, Gonçalo Ramos na joué qu’une mi-temps. L’international portugais n’a pas pesé et a offert une nouvelle prestation insipide. Il a reçu un 2 dans le Parisien. « Fantomatique durant quarante-cinq minutes, le Portugais a constamment été pris sur ses décrochages et battu dans le duel de la tête. Malgré un manque de complicité évident avec ses partenaires offensifs, il est servi par Mbappé mais manque complètement sa volée au premier poteau (45e). » L’Equipe lui a accordé un 3. « Toujours aussi peu de ballons offensifs à exploiter. On ne pourra jamais lui reprocher un manque d’investissement. Il s’est signalé par ses replis défensifs et a proposé à plusieurs reprises des solutions de relance loin du but adverse. Rate sa reprise sur une passe de Mbappé. » Les deux quotidiens ont aussi salué les performances de Marquinhos (7 dans l’Equipe), Milan Skriniar (7 dans le Parisien), Ousmane Dembélé (7 dans l’Equipe).