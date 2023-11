Revue de Presse PSG : Mbappé, Donnarumma, numéro 9…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 12 novembre 2023. Le triplé et les critiques pour Mbappé, le match XXL de Donnarumma, le problème de l’attaquant de pointe…

Dans son édition du jour, l’Equipe revient sur la victoire du PSG contre Reims (0-3) grâce à un triplé de Kylian Mbappé. Malgré ça, l’attaquant a été piqué par son entraîneur, Luis Enrique, à l’issue de la rencontre. « Un technicien du PSG qui, même dans un sourire, se permet de tacler la star du projet n’est pas chose anodine. » Le technicien espagnol a expliqué au micro de Prime Video : « Je ne suis pas vraiment content de Kylian aujourd’hui. Sur les buts, je n’ai rien à dire, mais je pense qu’il peut aider l’équipe différemment. Je vais ­regarder le match, je lui en parlerai d’abord, pas à vous, parce que ce n’est pas public. Kylian est l’un des meilleurs joueurs du monde, mais on a besoin de plus. On veut qu’il fasse des choses en plus. C’est mon opinion, peut-être que je me trompe. » Le quotidien sportif se demande comment interpréter ces propos. « Au PSG, dès samedi soir, on évacuait toute forme de malaise entre les deux hommes et on insistait sur l’exigence d’un entraîneur qui, en « piquant » son joueur, entend maximiser un peu plus son formidable potentiel. » L’Equipe explique que l’entraîneur du PSG avait un message à faire passer à son numéro 7. Ce dernier s’était, lui aussi, montré exigeant sur sa prestation au micro de Prime Video. « En toute ­humilité, je n’ai pas besoin de bien jouer pour marquer, mais ce que je veux, c’est bien jouer et marquer.«

Le quotidien sportif indique que « les jours qui ont suivi le revers à Milan ont alimenté, en interne, les discussions sur le rôle, le placement et les choix de Mbappé. Avec cette impression tenace de certains de ses coéquipiers qu’il joue avant tout, pour lui. » Hier, à part une longue ouverture bien sentie, le meilleur buteur de l’histoire du PSG n’aura jamais mis Gonçalo Ramos dans de bonnes dispositions, estime l’Equipe. « L’animation offensive du PSG tâtonne, des attaquants doutent. Un constat durable et des sorties médiatiques qui feraient presque oublier ce qu’on a vu de beau en seconde période. » Kylian Mbappé, après sa très belle volée, qui a permis au PSG d’ouvrir le score, s’est retrouvé, en seconde période, dans le registre qu’il préfère et dans lequel il s’exprime le mieux : l’espace. Il aurait même pu s’offrir le deuxième quadruplé de sa carrière parisienne, mais Diouf (83e) et la barre (85e) en ont décidé autrement.

De son côté, le Parisien revient également sur le triplé de Kylian Mbappé et de la pique de son entraîneur à l’issue de la rencontre. « Si ce triplé, le premier depuis août 2022 en Ligue 1, n’est pas le plus emblématique de sa carrière parisienne – il en avait déjà inscrit onze avec le PSG depuis 2017 – il fait du bien au moral, aux têtes et surtout aux compteurs de points du PSG« , avance le quotidien régional. En effet, grâce ce succès, le club de la capitale est assuré de conserver la première place à l’issue de cette 12e journée. Même si ses adversaires, Will Still et Emmanuel Agbadou se sont montrés élogieux envers l’attaquant, son coach, interrogé par Prime Video s’est montré un peu plus critique. « Le coach espagnol a fait parler sa traditionnelle exigence et envoyé une petite pique inattendue à son joueur : un triplé, c’est bien, davantage d’implication, des prises de décisions plus judicieuses, se mettre au service du collectif et plus d’altruisme, c’est (beaucoup) mieux à ses yeux« , lance Le Parisien. Des déclarations étonnantes et sévères, se demande le quotidien francilien. « Pas tant que ça, quand on connaît le degré d’exigence de Luis Enrique et son désir de vouloir toujours plus de ses joueurs. Pour mieux saisir cette sortie, on met en interne l’accent sur la fermeté récurrente du coach et sur sa volonté de tirer le meilleur de l’intégralité de son groupe. Quitte à envoyer une « pique », sous forme d’encouragements, en direction du meilleur joueur de son effectif, comme il l’a de nouveau fait en conférence de presse.«

Le Parisien revient également sur la prestation XXL de Gianluigi Donarumma dans le but du PSG face à Reims. Le quotidien francilien estime que depuis plusieurs semaines, il apparaît plus serein « et les multiples pressings de ses adversaires le déstabilisent moins. Il y a bien eu une frayeur sur une relance interceptée par Matusiwa (30e), mais elle fut anecdotique. » Comme souvent, l’international italien a régné en maître sur sa ligne de but. Face aux rémois, il a réalisé pas moins de six arrêts « aussi décisifs que spectaculaires. » Son coach n’a pas tari d’éloge au moment d’évoquer sa prestation. « C’est un joueur impressionnant. J’ai souffert face à lui quand il a été mon adversaire, maintenant, j’apprécie d’être son entraîneur. C’est quelqu’un qui est toujours prêt à l’entraînement, il est concentré, c’est difficile de lui marquer des buts. C’était une semaine difficile sur le plan émotionnel après le match à Milan. C’est un joueur de très haut niveau, je suis très heureux de l’avoir avec nous. » Le principal intéressé n’a pas voulu tirer la couverture à lui en zone mixte au moment d’évoquer la victoire parisienne. « Je suis très content, pas pour moi mais parce qu’on a gagné le match. Merci au coach pour la confiance, j’espère aider l’équipe, c’est mon objectif. » Le Parisien conclut en expliquant qu’en plus de Kylian Mbappé, le PSG doit aussi sa place de leader en Ligue 1, une première cette saison, à Gianluigi Donnarumma.

L’Equipe évoque aussi la masterclass du gardien du PSG contre Reims hier après-midi, auteur de six arrêts dont « dont deux parades exceptionnelles sur une reprise quasi à bout portant d’Amir Richardson (41e) puis une autre sur un missile tendu de Marshall Munetsi (71e) un peu plus lointaine mais depuis la surface parisienne également. » L’entraîneur rémois, Will Still, a rendu hommage au gardien à l’issue de la rencontre. « Chaque semaine, on ne va pas jouer contre des extraterrestres comme ça. Que veux-tu faire contre un gardien qui peut arrêter une fusée et une frappe à huit mètres ? Donnarumma était au sommet de son art. » Le quotidien sportif estime que l’international italien a fait du Donnarumma pur jus au stade Auguste-Delaune, se montrant impérial sur sa ligne, « ce qui fait de lui probablement le meilleur gardien du monde de ce point de vue« , mais également perfectible avec son jeu de pied. « Beaucoup sollicité pour relancer au sol depuis son but, l’Italien s’évertue à respecter les consignes mais ne dégage pas toujours beaucoup de sérénité« , conclut le quotidien sportif.

L’Equipe revient également sur les difficultés rencontrées par les numéro 9 du PSG. Avec la suspension de Randal Kolo Muani et l’absence prolongée de Marco Asensio, Gonçalo Ramos était titulaire hier après-midi à Reims. Le quotidien sportif explique que l’international portugais savait qu’il jouait gros sur la pelouse rémoise. « Et une nouvelle fois, en dépit de sa générosité dans ses efforts défensifs, de ses courses constantes pour apparaître pour le premier relanceur comme une solution, il a traversé le match dans l’indifférence. » Sorti à la mi-temps, il a reçu le soutien de son entraîneur, qui a expliqué son remplacement par une volonté d’amener du contrôle à son équipe. Le quotidien sportif estime que Gonçalo Ramos n’a pas mis longtemps à mesurer que son intégration aux circuits de passes des attaquants français ne serait pas aisé. « Et pourtant, il n’a pas rechigné à faire des appels et créer des espaces. » Au-delà de son bilan comptable faible (2 buts en 15 matches), ce qui interroge, comme avec Kolo Muani, c’est sa capacité à apparaître pour ses coéquipiers comme un relais technique fiable et à être influant dans l’animation offensive du PSG. Le fait que le duo Mbappé-Dembélé ne le recherche pas ou peu n’est pas passé inaperçu et a pu peser, parfois, sur son moral, assure l’Equipe. « Comme Kolo Muani, lui aussi peu souvent servi dans de bonnes conditions, Ramos va devoir se réinventer. Et s’adapter à sa nouvelle équipe. » Mais en aura-t-il la possibilité, se demande l’Equipe. Avec le retour de Marco Asensio, et Lee Kang-In, qui a montré « par sa disponibilité et ses relais dos au but, qu’il disposait d’un profil intéressant à ce poste« , Luis Enrique a d’autres solutions pour son poste de numéro 9.

L’Equipe évoque aussi les premiers pas en tant qu’international A de Warren Zaïre-Emery. Le quotidien sportif estime que contre Gibraltar, si le scénario le permet, le titi du PSG pourrait connaître sa toute première sélection en Bleus. Hier, lors du match contre Reims, « après avoir vécu une première période difficile à l’image de son équipe face au pressing intense des rémois, le milieu de terrain a su rectifier le tir pour livrer une bien meilleure deuxième mi-temps« , analyse le quotidien sportif.