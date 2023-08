Rejoignez la Ligue des CSiens sur MPP !

Après 2 mois et 8 jours, enfin, la ligue des talents est de retour ce soir ! Pour animer la saison au sein de la communauté, et en complément de la grille des pronos historiques de Freeed, notre ami CSien, Cat a créé une ligue sur « Mon Petit Prono », jeu de pronostic gratuit mis en place par les inventeurs du jeu de fantasy football « Mon Petit Gazon ».

Comment s’inscrire ?

Pour y participer c’est très simple, il suffit de télécharger l’application « MPP » (Mon Petit Prono) sur téléphone ou tablette, sur Android ou Apple. Une fois connecté il faut cliquer sur « Mes ligues », puis sur « Nouvelle ligue » puis « Rejoindre une compétition » et rentrer le code suivant : RK9BFFN7

Rappel des règles

Avant chaque journée il faudra rentrer tes pronos pour chaque match. Si par hasard ou empêchement vous en oubliez un, pas de panique vous ne serez pas éliminé. Ces pronos seront communs à toutes les ligues auxquelles vous êtes ou serez inscrits. Sous chaque prono vous aurez un nombre de point, basé sur les cotes indiqués.

Ce sont les points à gagner en cas de bon prono, ils sont doublés en cas de résultat exact. Par exemple, pour le PSG-Lorient de demain soir, la victoire de Paris rapporterait 35 points, le nul 159 et la victoire lorientaise 170. Le match se termine sur un 3-0 pour le PSG (Paris est magique !). Le compte des points se ferait comme suit :

Si vous avez pronostiqué autre chose que la victoire de Paris ==> 0 point

Si tu as pronostiqué la victoire de Paris mais pas le bon score ==> 35 points

Si tu as pronostiqué la victoire de Paris avec le bon score ==> 70 points

Vous aurez également un bonus qui vous permet de doubler votre nombre de point sur 1 match. (Un score exact = le nombre de point initial multiplié par 4).

Il y a un bonus tous les 5 matchs, il faudra les utiliser à bon escient. Un point sur le classement sera fait après chaque journée de L1, les résultats seront reportés sur la revue de presse et sur le forum de nuit dans la section commentaire du site par Cat, pour que la « team night » et la « team jour » puissent jouer et suivre l’évolution du classement.

Suivi de la ligue

En parallèle, il sera toujours possible de voir le classement sur l’application. Il y a déjà plus de 70 CSiens inscrits, n’hésitez pas à les rejoindre, si possible avant le lancement de la saison, mais les inscriptions ouverte jusqu’à la mi-saison minimum.

L’enjeu de cette ligue ? Montrer à la communauté CSienne qui est le véritable expert de la L1 !

Pensez à vous inscrire sur l’application avec votre pseudo de CS, cela permettra une identification plus facile et une meilleure expérience pour tout le monde.

Pour toute question, vous pouvez contacter Cat dans la section commentaire.

Chers CSiens, à vos pronos !